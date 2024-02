Para el Gobierno, hay que "redefinir" la representación sindical docente

Subsecretario de Prensa del Gobierno nacional, Javier Lanari. Foto: Nacho Sanchez.

Hay que redefinir la representación sindical docente. La gran mayoría de los profesionales de la educación no sólo no se sienten representados por los gremios. Los rechazan. Hoy son los que peor imagen tienen en la sociedad... — Javier Lanari (@javierlanari) February 23, 2024

El subsecretario de Prensa del Gobierno nacional,en el sector docente y fundamentó su planteo en que la "gran mayoría" de los trabajadores de la educación "no se sienten representados" por los gremios del sector."Hay que redefinir la representación sindical docente. La gran mayoría de los profesionales de la educación no sólo no se sienten representados por los gremios", publicó la mañana de este viernes Lanari, en su cuenta personal de X.El funcionario puso de relieve que los trabajadores de la educación "rechazan" a los gremialistas y afirmó queLa declaración de Lanari se produce luego de que el jueves la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) llamara a un paro docente para el lunes con movilización en todas las provincias, en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).El Gobierno nacionalcon representación nacional y a los ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para "iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente".La reunión se realizará el próximo martes, a las 18, en la avenida Leandro N. Alem 650, de la Ciudad de Buenos Aires, un día después del previsto inicio del ciclo lectivo en gran parte del país.El Gobierno nacional estará representado por la Secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendel, las provincias deberán enviar a sus ministros o secretarios de las respectivas carteras educativas -quienes conforman el Consejo Federal de Educación- y los gremios docentes a sus representantes nacionales.