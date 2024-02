Los trabajadores de Télam aprendieron maniobras de RCP

La comunidad no-médica suele ser la primera encargada de atender a una persona que sufre una crisis. Foto: Gustavo Amarelle.

La maniobra se realiza con los brazos a 90°, una mano sobre la otra y los dedos entrelazados. Foto: Gustavo Amarelle.

En el caso de bebés, se utilizan solo dos dedos para hacer RCP. Foto: Gustavo Amarelle.

RCP y DEA, dos medidas de prevención fundamentales que pueden salvar vidas. Foto: Gustavo Amarelle.

La(RCP) es una técnica vital para ayudar a una persona que atraviesa una emergencia con riesgo de vida. Saber realizar la maniobra permite actuar de manera inmediata como infartos, ACV, asfixia por obstrucción o ataque cardíaco, mientras se espera al servicio médico.Con esa finalidad, la Agencia Nacional de Noticiascon un taller en técnicas básicas de RCP y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) , a cargo de un equipo de la división de Prevención de Riesgos de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal.La capacitación se realizó en el Espacio Télam-Casa Defensa, una de las tres sedes de la agencia, un lugar que se recuperó luego de un proceso integral de puesta en valor del edificio histórico, donde además funciona el Centro de Documentación y Archivo Periodístico.En el curso se brindaron herramientas e información necesaria para dar asistencia a personas en estado crítico . “El RCP es un procedimiento que puede mejorar la sobrevida de las personas, puede salvar vidas”, destacó la inspector María Bravo.Los bomberos recordaron que(cada provincia o localidad tiene el suyo; en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es el 107). “Lo ideal es comunicarse directamente con el hospital más cercano, un número que conviene tener agendado”, precisó la cabo Cynthia Vence.El paso inicial es. Se puede evaluar prestando atención a si responde o no a estímulos, si escucha o si siente algo al ser tocada. Si está inconsciente pero respira, simplemente hay que ponerla en posición lateral de seguridad y esperar a la emergencia. “Si no respira o tiene una respiración agónica (entrecortada), inmediatamente hay que comenzar con las maniobras de RCP”, resaltó el subinspector Lucas Medrano.Hay que comprimir el pecho de la persona fuerte y rápido. Para que las compresiones torácicas sean de calidad y efectivas deben ser constantes y cumplir un ciclo de dos minutos, realizando entre 100 y 120 por minuto. Luego, frenar, chequear por 10 segundos y continuar.En el caso de los niños el procedimiento es similar pero, en lugar de usar las dos manos juntas, se realiza con una sola palma, mientras la otra se coloca a la altura de la frente. En el caso de bebés, se utilizan dos dedos.Los bomberos de la Policía Federal explicaron que. En ese caso, hay que frenar, ya que si los movimientos no se realizan de manera correcta, no sirven. Otro consejo importante ofrecido durante la capacitación fue que el RCP se hace sobre una superficie plana, lisa y firme. Lo ideal es en el piso.Si en el lugar o en un edificio cercano hay un(DEA), hay que enviar a otra persona a buscarlo. Es un dispositivo portátil capaz de identificar y tratar las arritmias automáticamente mediante una descarga eléctrica, con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco.o.Entre diciembre de 2019 y 2023, la Agencia Nacional de Noticias Télam realizó más de 400 capacitaciones formativas para la actualización profesional, en vistas de los avances tecnológicos, pero también para mejorar las trayectorias laborales y la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores.