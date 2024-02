El Salvador: declararon improcedente el pedido de anular la elección legislativa

Pidieron anular las elecciones legislativas del pasado 4 de febrero. Foto: AFP.

Bukele fue reelegido con un aplastante 84,65% de los votos en la contienda presidencial simultánea a la legislativa, según el escrutinio oficial

A su vez, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que resultó segundo en la elección presidencial, no tendrá presencia en el Parlamento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dede oposición de anular las elecciones legislativas del pasado 4 de febrero que le dieron un contundente triunfo a los candidatos del oficialismo salvadoreño, anunció la representante de uno de esos partidos."Nos notificaron (el TSE) que es improcedente el recurso de nulidad por no reunir los requisitos formales", aseguró a la prensa la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas.Vamos, junto a los partidos derechistas Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Nuestro Tiempo, presentaron el lunes ante el tribunal electoral la petición de anular la elección legislativa, informó la agencia de noticias AFP.alrededor de los comicios legislativos donde el partido Nuevas Ideas (NI) del reelecto presidente Nayib Bukele dominará el Congreso, tras ganar 54 de 60 escaños.Para Rivas, la decisión "confirma que el tribunal no está del lado de la ley, sino del lado obediente de lo que diga el oficialismo".Uno de los magistrados del TSE, Noel Orellana, aseguró que la solicitud de anular los comicios legislativos, pues los peticionarios "no establecieron en concreto las irregularidades alegadas".Horas antes de que el TSE hiciera oficiales los resultados de la elección legislativa, estos tres partidos de oposición pidieron anularlos por supuestas "irregularidades" y a pedir también que se repita dicha elección "por las graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía y todos los candidatos", dijo entonces a la prensa la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.al referirse al los paquetes con las papeletas con los resultados de la elección y agregó: "algunos paquetes parecía que habían sido abiertos y cualquiera pudo haber puesto o tomado papeletas de votación".Además, el presidente de Arena, Carlos García Saade, señaló que "el sistema informático para el conteo de votos de la votación legislativa no funcionó" el día de las elecciones.En un comunicado, el sábado, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se declaró "preocupada" por "la demora y falta de uniformidad en el escrutinio final".Favorecido por su cruzada contra las pandillas, Bukele fue reelegido con un aplastante 84,65% de los votos en la contienda presidencial simultánea a la legislativa, según el escrutinio oficial.En el nuevo Congreso NI tiene una supermayoría calificada o especial (45 votos) suficiente para tomar decisiones como mantener el régimen de excepción con el cual se sostiene la lucha contra las pandillas.En tanto, los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Vamos obtuvieron cada uno un escaño en el Congreso que, luego de una reforma a la ley electoral, pasará de 84 diputados a tener 60 a partir del 1 de mayo próximo, cuando inicia funciones la nueva legislatura.A su vez, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda, fundado en 1980, gobernó el país entre 2009 y 2019), que resultó segundo en la elección presidencial, no tendrá presencia en el Parlamento.y el PCN y PDC fueron sus aliados.