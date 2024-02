Oficializaron la salida de Osvaldo Giordano y designaron a Heros Battini en la Anses

Oficializaron la salida de Osvaldo Giordano de la ANSES. Foto: Gustavo Amarelle.

El Gobierno nacional oficializó lacomo nuevo(Anses), y aceptó la, a partir del 15 de febrero pasado.La aceptación de la renuncia y la designación del nuevo titular de la Anses quedaron oficializadas en el Decreto 178/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello., entre 1994 y 2002, y fueen 2001.Milei le solicitó la renuncia a Giordano el pasado 9 de febrero, luego del frustrado tratamiento de la ley Bases en la Cámara de Diputados, ya que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de la iniciativa.Además de Giordano, el Presidente solicitó en esa oportunidad también la renuncia de la secretaria de Energía, Flavia Royon.A través de un comunicado, difundido en la cuenta oficial de la OPRA (Oficina del Presidente) en la red social X, se explicó que "la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado".Luego, en declaraciones públicas, Milei dijo:“¿Acaso la mujer de Giordano no votó en contra de la ley? ¿Cómo votó la mujer? Votó en contra. Bueno, es un problema de él si duerme con el enemigo, está durmiendo con un traidor. Es la vida”.En un posteo realizado el 9 de febrero, Giordano expresó: "Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello", lamentó "no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en la Anses" y le deseó una "gran gestión" a Milei"Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina", concluyó el cordobés.El Gobierno nacional oficializó la designación decomo, con su publicación en el Boletín Oficial.Así lo hizo a través del Decreto 184/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.El ingeniero civil oriundo de Córdoba venía cumpliendo ya esa función desde diciembre pasado, con lo cual la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial especifica que la condición retroactiva de su designación."Desígnase, a partir del 22 de diciembre de 2023, en el cargo de Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, al ingeniero civil Raúl Edgardo Bertola", señala el Decreto 184/2024.El Gobierno nacional oficializó la designación al frente de la(CNRT) dea través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.Se trata del Decreto 183/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona."Desígnase, a partir del 2 de enero de 2024, en el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Infraestructura, al doctor Edgar René Pérez", indica el artículo 1 de la norma.Oriundo de Córdoba, Edgar Pérez fue, entre otros cargos, secretario de Transporte de la provincia.El Gobierno nacional oficializó también la designación deAsí lo hizo por medio delpublicado en la edición de este viernes del Boletín Oficial, en el que también se formalizó la aceptación de la"Desígnase, a partir del 21 de diciembre de 2023, en el cargo de director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), organismo actuante en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, al ingeniero civil Alfonso PEÑA para completar un período de ley", señala el artículo 2 de la norma, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.Peña, cercano al expresidente Mauricio Macri, es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA).