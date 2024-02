El Congreso Judío Latinoamericano celebró 75 años de relaciones bilaterales entre Argentina e Israel

Foto: Julián Álvarez.

El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) celebró los 75 años de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel, destacó la visita del presidente Javier Milei a ese país de Medio Oriente y señaló que "será un punto de partida" para "seguir mejorando las relaciones".El encuentro que comenzó a las 18.30 se realizó en Larrea 744, en el barrio de Once, y contó con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri; el designado embajador argentino en Israel, Axel Wanish; los diplomáticos de Israel, Eyal Sela; de Estados Unidos, Marc Stanley, y el vicecanciller, Leopoldo Sahores.En declaraciones a Télam, Petri consideró que el vínculo entre Argentina e Israel son "relaciones que han sido a lo largo de este tiempo intensas, profundas y que a partir de la presidencia de Javier Milei han tomado un nuevo impulso. Nosotros creemos en la necesidad de estrechar los vínculos con el Estado y con el pueblo de Israel"."Sin lugar a dudas, tenemos muchas áreas de cooperación, una de ellas es defensa, donde los avances tecnológicos y el equipamiento israelí puede ser de utilidad a la hora de proteger nuestra soberanía, proteger nuestros mares, evitar ciberataques y en esas áreas estamos trabajando fuertemente con Israel", consignó.Asimismo, el ministro confirmó que hará una visita a Israel para tener "avances en materia de defensa y estrechar los vínculos de cooperación con el Ministerio de Defensa de Israel".El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en declaraciones a esta agencia, afirmó: "Es una fecha histórica. El 15 de febrero de 1945 Argentina reconoció a Israel como un Estado. Se establecieron las relaciones diplomáticas. Siempre es importante ver al pasado, recordarlo, pero a la vez también es más importante establecer las relaciones del presente y ver al futuro".A su vez, indicó que Argentina e Israel tienen que ser "economías que completan una y otra. Tenemos épocas del año diferentes. No hay competición. Entonces podemos cumplir uno a otro. Por otro lado, nuestra tecnología, ya sea de agricultura, de riego, e innovación, puede ayudar a Argentina a mejorar su matriz productiva".En el acto central, el director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman, indicó que el encuentro representa la "construcción de vínculos entre países" y recordó al presidente de Israel, Shimon Peres: "Los líderes, los presidentes, los gobiernos firmamos los acuerdos entre los países, pero mucho tiene que ver el pueblo de cada uno de esos países en la construcción de esos vínculos que los unen".Por último expresó su deseo de que "muy pronto puedan ser liberados todos de los rehenes que todavía están en manos de Hamas".Además, indicó que la visita de Milei a Israel "será un punto de partida, que vamos a seguir mejorando las relaciones. Ya hay empresas israelíes que van a invertir más en litio, que se hizo también una prensa en Israel y acá, en temas de arte, en temas de agricultura, de agua, de seguridad, y de muchos otros temas. Hay un enorme interés también en la comunidad de negocios de Israel, de ver qué pasará aquí en Argentina, y damos mucho ánimo a que se haga pronto".Por su parte, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, indicó que el aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones "simboliza la unión de los pueblos, la unión de los estados y la unión de los pueblos. El pueblo argentino, el pueblo judío en Israel, y simboliza la concordia, los acuerdos entre los pueblos, los estados, no solamente el comercio, sino también lo que es la cultura".Al ser consultado por el antisemitismo, el titular de la DAIA indicó que "la Argentina es un ejemplo en la lucha contra el antisemitismo. Luchamos con dos herramientas. Primero la educación, para evitar que haya discriminación. Para saber que no hay que tolerar al distinto, hay que celebrar al que es distinto. Y si eso no funciona, la sanción".En tanto, el titular de la AMIA, Amos Litnezky, afirmó que las relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel "representan relaciones entre dos naciones de paz, entre dos naciones que aspiran a la democracia, a la pluralidad, al Estado de derecho. Para nosotros, como judíos argentinos, es muy importante".Y agregó: "Nosotros somos argentinos, judíos, y estamos orgullosísimos de serlo, y tenemos amor inmenso por nuestro pueblo, por Israel y por Argentina, que es donde crecimos, donde vinieron nuestros abuelos, donde los recibieron con los brazos abiertos".A la vez, el titular de la AMIA defendió a la educación pública y afirmó: "Argentina es casi el único país del mundo donde uno puede estudiar gratuitamente en la mejor universidad. Son muchas generosidades estas tierras que nos recibieron, así que se festeja".También estuvieron presentes el senador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, y el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Pablo Yedlin.