El oficialismo buscará ratificar a las autoridades del Senado en la sesión de este viernes

El Senado realizará este viernes sesión preparatoria para elegir sus autoridades, en la que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) buscará ratificar a las elegidas el pasado 13 de diciembre, cuando obtuvo el respaldo de la mayoría de las bancadas opositoras para quedarse con la Presidencia Provisional, las secretarías Parlamentaria y Administrativa y la mayoría de los lugares en las 46 comisiones que conforman el cuerpo.En la sesión, prevista para las 10, también se estima que senadores del Frente de Todos (FdT) vuelvan a reclamar por la composición de las comisiones y sumen quejas por la decisión de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de no poner fecha y hora a la sesión especial pedida para debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que el kirchnerismo busca derogar.La reunión de Labor Parlamentaria de este jueves sirvió para ratificar la fecha de la sesión y se buscó establecer un orden para la jornada.Los legisladores oficialistas, junto con radicales y demás bloques, excepto el interbloque conducido por José Mayans, acordaron que este viernes se vote los días en que el Senado sesionará durante el período ordinario que comienza el 1 de marzo; que luego se ratifique a las autoridades y, en tercer lugar, que el Frente de Todos designe a quién ocupará la Vicepresidencia del Senado.Fuentes parlamentarias dejaron trascender que cuando se pidió a los representantes de la primera minoría si iban a designar a un legislador para ese puesto que aún está vacante, tanto Mayans como Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti se negaron a adelantar una respuesta.Por el contrario, indicaron que insistirán en reclamar por más lugares en las comisiones que componen la Cámara de Senadores.Se espera que la sesión preparatoria, que habitualmente no dura más de 15 minutos, sea mucho más extensa porque el FdT presentará una serie de cuestiones de privilegio destinadas a repudiar la decisión de la vicepresidenta respecto del tratamieto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).El decreto firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió su mandato comenzó a ser discutido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo desde la mañana de este jueves y seguirá siendo estudiado durante las próximas semanas.Del encuentro también participaron los senadores mileístas Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche; los radicales Mariana Juri y Eduardo Vischi; Luis Juez, por el PRO; Beatriz Terenzi, por Cambio Federal; Carlos Espínola, por Unidad Federal; Mónica Silva, por Juntos Somos Río Negro; y Carlos Arce, por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones; además de Lucila Crexell por Comunidad Neuquén.La vicepresidenta publicó el viernes pasado el Decreto Parlamentario 10/24 convocando a la sesión preparatoria para este viernes a las 10.De acuerdo con el Reglamento, el Senado debe celebrar su sesión preparatoria cada 24 de febrero o el día inmediatamente anterior si fuera feriado, y es por eso que en esta oportunidad esa actividad cae en día viernes.El 13 de diciembre, a tres días de asumir el gobierno de Javier Milei, el Senado celebró una sesión especial en la que se eligieron a las autoridades de la Cámara.En aquella oportunidad, La Libertad Avanza obtuvo el respaldo de la mayoría de las bancadas opositoras para quedarse con la Presidencia Provisional de la Cámara alta, así como con las secretarías Parlamentaria y Administrativa y la mayoría de los lugares en las 46 comisiones que conforman el cuerpo.El FdT denunció como inconstitucional la sesión especial, no dio quórum y se negó a votar las postulaciones.El sanluiseño Bartolomé Abdala fue elegido en esa oportunidad como presidente provisional del Senado con el voto de sus compañeros de bancada, pero también de la UCR, Frente PRO, La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones.La elección de Abdala terminó 39 a 0, con 29 abstenciones. Esa mayoría eventual sirvió para que la radical santafesina Carolina Losada sea elegida vicepresidenta primera y que la cordobesa peronista disidente Alejandra Vigo ocupe la vicepresidencia segunda.La Vicepresidencia del cuerpo se reservó para el FdT que declaró que la reunión parlamentaria era inválida.La Libertad Avanza también obtuvo el respaldo en esa oportunidad de los bloques opositores para designar a los secretarios Administrativo (María Laura Izzo) y Parlamentario (Agustín Giustinian); al prosecretario Administrativo (Lucas Martín Clark) y a la prosecretaria Parlamentaria (Dolores Martínez), así como al titular de la Secretaría de Coordinación Operativa (Manuel Chavarría).En la sesión especial también se votó otorgarle a la vicepresidenta Villarruel, como presidenta del Senado, la posibilidad de conformar las comisiones de acuerdo con la proporcionalidad que se votó esa tarde en el recinto.En ese aspecto, se aprobó delegar en la presidencia del Senado la facultad de nombrar o integrar las comisiones permanentes.Al respecto, se estableció que en aquellas comisiones con 19 miembros el sector político conformado por los bloques UCR, Frente PRO, La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones integrarán 11 senadores y, en aquellas compuestas por 17 miembros, integrarán 10 senadores.En las Comisiones Bicamerales se respetará la misma integración proporcional, mientras que en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que tiene a su cargo el análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la nueva mayoría circunstancial pasa a cinco miembros de ocho que deben representar al Senado.