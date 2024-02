Martín Kohan será distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad

Kohan, personalidad ilustre de la Ciudad.

Para el escritor, será un reconocimiento en medio de cuestionamientos a la actividad académica.

Será el próximo martes en la Legislatura porteña.

El escritorserá reconocido el próximo martes comoen el Salón Perón de laporteña."Que se valore mi trabajo me suscita gratitud, es un reconocimiento al trabajo docente y literario que ha sido fuertemente despreciado últimamente", dijo el autor.La distinción para el pensador, docente y referente de la academia fue impulsado por el, quién publicó en su: "Los invito a compartir el encuentro con este autor indispensable."El autor, en diálogo con, contó que invitó especialmente a sus compañeros docentes para que, "si pueden y quieran", concurran a presenciar la distinción."Que se valore mi trabajo me suscita gratitud. No me incomoda para nada y me siento agradecido. Mi expectativa es agradecer un reconocimiento al trabajo docente y al trabajo literario, que desde otras posturas últimamente tiende a verse fuertemente despreciado", agregó"Llegamos a un punto desconcertante, y más que eso: desolador, de menosprecio o de reproche al trabajo en el ámbito público. Formar parte de la educación pública argentina -que para mí es un gran motivo de orgullo- se ha vuelto de un tiempo a esta parte objeto de recurrentes cuestionamientos, porque es 'vivir del Estado'", sostieneEgresado delenseña teoría literaria en lay en la. Escribió tres libros de ensayo, diez de cuentos y diez novelas. Entre sus tantos títulos se encuentran "El informe", "Los cautivos", "Dos veces junio", "Ciencias morales", "Bahía Blanca" y "Cuerpo a tierra"."Otro tanto con los penosos ataques contra la idea misma de que existan políticas culturales, sin las cuales no se daría cabida más que a un cine comercial, una literatura comercial o un teatro comercial. Por ejemplo, las discusiones que hubo que dar ahora para que no arrasaran, por caso, con las Bibliotecas Populares o con el Fondo Nacional de las Artes -creados por Sarmiento y por, respectivamente-, no por Lunacharsky. Y es que aquel liberalismo no era de brutos, daba gusto debatir con ellos", agregó el premiado escritor.publicó además hace algunos meses "Desde la boca", un libro que escribió junto a Ricardo Cohen sobre el Club Atlético Boca Juniors, "historias desbordadas por la pasión y una celebración de lo extraordinario", afirma Planeta, el sello editorial que lo publicó.En 2023, destacó por su presentación en la apertura de laen La Rural, donde habló de la figura del lector encubierto, al que definió como "aquel que se pronuncia categóricamente sobre algo que en verdad no leyó".En este momento realizó una extensa intervención de 22 carillas en la que evitó los golpes de efecto y las frases de impacto, pero que derivó en depuradas reflexiones sobre la vida de los libros a la que describió como una práctica hecha "de olvidos y rescates, de vueltas atrás y de relecturas, de murmullos laterales, de búsquedas a destiempo y hallazgos de lo que no se buscaba".La distinción será el próximo martes 27 de febrero