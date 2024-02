Kicillof: "El recorte del Fonid es un ataque frontal contra la educación"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cargar contra la decisión de Javier Milei de sacarle fondos a las escuelas públicas / Foto: Captura X@Kicillofok

El recorte de fondos como el FONID y las políticas de ajuste que viene aplicando el Gobierno nacional implican un ataque frontal contra la educación y un abandono de sus obligaciones. Un rumbo que lejos de mejorar el sistema educativo solo genera incertidumbre.



Ante ese… pic.twitter.com/YFnxSR0ruB — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 22, 2024

y afirmó que esa decisión es "un ataque frontal contra la educación y un abandono de sus obligaciones".Kicillof indicó en su perfil de X (ex Twitter) que "el recorte de fondos como el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y las políticas de ajuste que viene aplicando el Gobierno nacionalIndicó que se trata de"Ante ese escenario nosotros tenemos un mandato y una responsabilidad concreta, que es seguir reclamando lo que nos corresponde, transformar la educación pública y defender los derechos de sus trabajadores", completó el mandatario bonaerense.Los posteos estuvieron acompañados del recorte de un video de un acto desarrollado en La Plata con inspectores e inspectoras de la educación, jefas regionales y distritales de gestión estatal y privadadijo en referencia a la paritaria y agregó: "Representa un esfuerzo enorme que no queremos supeditar a reemplazar partidas que abandona el Gobierno nacional".Afirmó que "no es que el Gobierno nacional puede desentenderse del proceso educativo y de la educación en general en Argentina, porque se hayan transferido a las provincias las escuelas o los sueldos docentes el funcionamiento del sistema educativo, pero no es que entonces el Gobierno nacional se desentiende de la educación, eso es faltar a sus obligaciones".Y sostuvo queNo se pueden hacer los distraídos ni los indiferentes".