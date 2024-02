El BCRA adjudicó US$560 millones y agotó los US$2.000 millones de la Serie 2 del Bopreal

El Banco Central informó que colocó el remanente disponible de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre.

El Banco Central (BCRA) informó este jueves que en la tercera licitación de la Serie 2 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) colocó el remanente disponible por un valor nominal (VN) de cerca de US$560 millones y agotó los US$2.000 millones previstos.en un comunicado oficial.De este modo,En otras palabras, el mercado ofertó US$ 1.126 millones y el remanente disponible a colocar era de US$ 560 millones, con lo cual quedaron afuera US$ 566 millones.En su primera licitación la Serie 2 había arrancado poco demandada con una colocación de sólo US$268 millones, aunque se debe tener en cuenta que en esa ocasión fue ofrecida en exclusiva a mipymes con deuda comercial declarada en el Padrón elaborado por la Secretaría de Comercio y AFIP.Sin embargo, la situación se revirtió hace 7 días en una subasta en la que pudieron participar todas las empresas del Padrón, sin importar su tamaño. La colocación en esa ocasión alcanzó los US$1.170 millones a partir de 480 ofertas, un resultado que era esperado por los analistas.Por su parte, la Serie 1 de los Bopreal había completado el cupo máximo de VN US$5.000 millones en las primeras seis licitaciones.Respecto al saldo de este jueves, el equipo de Investigación de Adcap Grupo Financiero indicó a Télam que "evidentemente la estabilización del dólar contado con liquidación (CCL) y la certeza de un mercado secundario con volúmenes relevantes en niveles en torno a los US$ 86 de paridad, generaron suficiente confort en los importadores para entrar con menor incertidumbre".La negociación de la serie 2 en el mercado secundario fue tomando forma en las últimas rondas. Al respecto, Nicolás Cappella del Grupo Invertir en Bolsa (IEB)Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios que fueron diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, monto neto que asciende a US$42.600 millones según el Padrón oficial.Con los bonos, la autoridad monetaria pretende estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.La próxima semana se comenzará a licitar la Serie 3, por un monto máximo de VN US$3.000 millones, confirmó la autoridad monetaria.Los bonos devengarán una tasa de interés del 3% y serán amortizados en tres cuotas trimestrales consecutivas, la primera de ellas en noviembre 2025."Esta serie es considerada la menos atractiva por los importadores tanto por la tasa que devenga como por su duración", señaló a Télam el research analyst de Cocos Capital, Tobias Sanchez."Sin embargo, el Gobierno busca, con la misma estrategia de posibilitar su negociación en el mercado secundario, aumentar los incentivos para que esta serie continúe con la tendencia de sus anteriores", agregó el especialista.El stock de deuda comercial por importaciones fue uno de los primeros asuntos que encaró el equipo económico del Gobierno que preside Javier Milei.La semana pasada el BCRA habilitó a cerca de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con deuda comercial declarada por hasta US$500.000 a acceder al mercado único y libre de cambios (MULC) para cancelar sus acreencias con proveedores del exterior.La decisión fue tomada como consecuencia de, según explicó la autoridad monetaria en un comunicado. También fue posible gracias a la finalización del armado del Padrón de Deuda Comercial.Desde que entró en vigencia esta facilidad -el miércoles de la semana pasada- "más de 2.600 mipymes realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$80 millones".