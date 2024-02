La CGT expresó ante el FMI su preocupación por la realidad social argentina

Foto: Maximiliano Luna.

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, expresó este jueves ante la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, la "preocupación" de la central obrera por la situación socio-económica y su impacto en lo laboral y productivo, y se pronunció por "un plan de estabilización de la economía".Martínez, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y jefe de la delegación sindical argentina ante ese organismo laboral mundial, analizó con la funcionaria del organismo multilateral de crédito "la preocupante situación socio-económica y su impacto en lo laboral y productivo".El encuentro se realizó durante varias horas en la sede metropolitana del FMI, en Paraguay al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y Martínez fue el único interlocutor de Gopinath en representación de la CGT, confirmaron a Télam las fuentes gremiales."Se le transmitió a Gopinath la visión de la central obrera y su preocupación por la realidad socio-económica, su impacto en lo laboral y lo productivo. Es necesario que el conjunto esté de acuerdo con la aplicación de un programa de estabilización de la economía", dijo.Martínez, titular nacional de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), sostuvo luego del encuentro que hasta ahora se observa solo "un megaajuste fiscal y que no existe una política de ingresos del Gobierno, lo que impacta en el nivel de actividad económica".El sindicalista añadió que para cumplir con las metas del FMI es preciso generar políticas de inversión productiva para producir ingresos y crecimiento económico en general."De lo contrario, no será posible cumplir esas metas, por lo que es urgente la convocatoria a una mesa de dialogo político para debatir esos temas y alcanzar consensos necesarios a fin de instrumentar y poner en marcha un verdadero plan económico de estabilización. Hasta ahora solo se benefició el sector financiero, mientras el peso del ajuste recae sobre los sectores del trabajo, la clase media y los asalariados en general", dijo Martínez.Para el dirigente gremial, hasta ahora "no hay plan de estabilización económica sino una estrategia de feroz ajuste fiscal que afecta a las clases más vulnerables (jubilados y asalariados), lo que perjudicará de forma dramática el nivel de vida de la sociedad, los guarismos de producción y consumo y el crecimiento económico potencial", sostuvo.Gopinath llegó a la Argentina para mantener varios encuentros que incluyeron al presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos y sindicalistas."Los trabajadores están sufriendo. Se requiere diálogo político y social. Ninguna fuerza política puede en soledad resolver los problemas estructurales del país. Se vive una recesión extrema jamás vista, lo que para muchos sectores es intolerable. La inflación es el impuesto a la pobreza. Cuanto más aumenta, más pobres estamos", dijo Martínez.Además, enfatizó que "la sociedad está expuesta casi a un 60% de pobreza, por lo que la deuda es impagable solo con sacrificio, un plan financiero y a los cachetazos".Por último, el sindicalista había afirmado la necesidad de consolidar el sistema democrático, pero también "un programa para un país inclusivo y que tenga sobre todo una valoración sobre lo que significa la cultura, el trabajo, el desarrollo y la inversión".