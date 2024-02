Nomusa, de estreno con 'Bocarrota': "Desde el arte me convoca el antiracismo"

Nomusa, en verdad Camila Cardozo.

, joven artista afrouruguaya radicada en Buenos Aires, revisita en su nuevo EP-gestado junto al productor- géneros como el art-pop, el R&B, el afropop, el son cubano y la música popular de su país para cruzarlo en un periplo experimental con el costado alternativo de la música urbana actual.La cantante y compositora, cuyo nombre verdadero es, reflexionó, en diálogo con Télam, acerca de su actualidad musical y de su relación entre la militancia y el arte:, señaló., completó.“Bocarrota” contiene cinco canciones, colaboradores comoy sobrado atrevimiento para romper las fronteras entre los géneros:, dijo sobre el aprendizaje y las canciones que vendrán.Sobre su gran colaborador y mejor amigo, señaló que fue vital esa conexión de intimidad para sumergirse en esta obra de corta duración:, apuntó.-En realidad el disco ya estaba grabado, lo mezclamos a distancia y lo masterizó aca Sky Parnes un músico y productor argentino que conozco hace años. Me cambió bastante la visión de mi propia obra, me permitió colaborar con artistas residentes y/o nacidos en Argentina que solo conocía por Instagram. Me inspiraron la ciudad, sus sonidos, sus olores y también el ámbito de las artes visuales que es mucho más amplio que en Uruguay. Hace años vengo, desde chiquita; y me mudé por primera vez acá en el 2020, por ende ya conocía bastante la escena under.-Nomusa es un nombre africano y para mí tiene el doble significado de “no ser musa”. En la mitología griega las musas son divinidades que inspiran y eso al correr del tiempo se convirtió en una construcción social que reduce a las mujeres -y a quienes no se perciben mujeres- a eso. En su momento recuerdo leer un artículo que criticaba el lugar de groupie al que se somete hasta hoy en día incluso a las artistas; y al leerlo me di cuenta que muchas veces lo viví personalmente. Sinceramente no sé si es tan profundo como para que llegue a ser un aporte a la deconstrucción del término. Quise darle un significado y que no fuera solo un nombre artístico.