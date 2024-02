Dos actores que se asocian para contar amores imposibles de la historia

Colloca y Ledrag, al ritmo del tango. /Foto: prensa.

Los actores se meten en una historia musical de los años 30. /Foto: prensa.

La Falcón VER VIDEO

"La Falcón" cuenta la vida de la gran cancionista del tango que se recluyó en Córdoba. /Foto: prensa.

El elenco de "Damasia y Lavalle", en el centro, la directora. /Foto: prensa.

Una obra sobre el amor entre un unitario y una federal. /Foto: prensa.

Dónde "La Falcón" y "Damasia y Lavalle" “La Falcón” va los viernes a las 20, en el Teatro El Extranjero. (Valentín Gómez 3378. CABA.)



“Damasia y Lavalle” reestrena el 3 de marzo e irá los domingos a las 20 en Casa Brandon. (Luis María Drago 236, CABA.)

El juego es el mismo, el teatro, pero ellos asumen distintos roles.En cambio, desde el 3 de marzo, los domingos, él lleva barba y se convierte en el líder unitario Juan Lavalle y ella lo dirige para contar el tormentoso amor que el militar que fusiló a Manuel Dorrego tuvo con Damasita Boedo, una joven de familia federal.en dos épocas convulsionadas de la historia argentina: la época de oro del tango en los años 30 y la guerra civil entre unitarios y federales en 1840.“En ambas obras el autor es el mismo,, quien enfoca temas históricos pero con connotaciones de melodrama y de relación de amor imposible”, cuenta Colloca, que es Ada Falcón, la famosa cancionista enamorada del compositor Francisco Canaro que era casado, en el musical que recuerda su figura y se pone al frente de la dirección de, sobre el turbulento romance entre el líder unitario y la muchacha cuyos familiares fusiló. “Los dos roles diferentes me demandan distinta energía”, explica la actriz respecto de las dos funciones que asume cada semana.Incorporé música de la época: vidalas y minués y hasta zapateo, ya que uno de los actores es bailarín”, explica y apunta que pudo darle un papel fundamental a la música en la historia del cabecilla unitario porque su protagonista, Carlos Ledrag es músico.“Me carga de responsabilidad hacer personajes históricos, pero compongo distintas visiones de ellos. En 'La Falcón', por ejemplo, toco el guitarrón y canto, cosa que Canaro no hacía, ya que él tocaba el violín, componía y dirigía. Diría que le pierdo el respeto como personaje histórico porque: que era un picaflor y tenía amoríos extramatrimoniales, para enfocar el amor que tuvo con Ada”, explica Ledrag, quien aclara “la obra propone un viaje en el tiempo, incluso desde lo escénico, ya que está ambientada como un cafetín de los años 30 ynos marcó para que nuestras actuaciones evocasen las de los actores del cine argentino de la época”.Ambos coinciden en que. “Ada era una mujer muy exitosa en su época pero fue condena socialmente por ser amante de un hombre casado. Así que decidió dejarlo todo y se fue a Córdoba donde vivió con su madre retirada y, cuando ella se murió, se metió en un convento”, describe Colloca.En tanto que Ledrag, que se alista para vengar el fusilamiento de sus parientes y termina enamorándose del fuslador, que era Lavalle”. “En ambas obras hay una reflexión sobre el papel de la mujer en la historia y, que, en muchos casos, son víctimas de la opresión o de la violencia política”, agrega el protagonista, quien asegura que para componer su personaje del unitario se alejó del “general de estampita” y creó un personaje que tiene todo el ímpetu pero también el mareo. “Padecía insomnio y culpa el haber fusilado a Dorrego”, completa. “Era un personaje tiránico pero Carlos le sabe poner algo particular y mágico, casi de ensueño”, lo elogia su compañera.De todos modos, los dos señalan que las dos obras que tienen entre manosaunque evoquen otras épocas: “Los espectadores escuchan los diálogos entre Lavalle que es unitario y Dalmacia que es federal y les encuentran ecos en ciertos enfrentamientos de estos días”, apunta la directora.“Además en los textos surgen otros temas: en la historia de Lavalleque pone en cuestión la mirada y la condena que existía en la época”, agrega el actor que le da vida al general.Respecto de su trabajo común en dos frentes, recuerdan que comenzaron a ensayar “La Falcón” en 2019 y la pandemia dejó trunco el proyecto.Trabajar juntos es muy placentero y generamos una conexión potente que se traslada a la obra de Damasia”, apunta él. “Carlos se animó a probar todo lo que le pedía y transformó a su general en un personaje diferente”, responde ella.