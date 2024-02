La localidad misionera de San Ignacio, en emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue

Misiones incrementó las tareas de prevención contra el dengue ante el aumento de casos en las últimas semanas / Foto: Natalia Guerrero.

informaron fuentes del Concejo Deliberante de esa ciudad.La Ordenanza 5/2024, que establece la medida,y entró en vigencia este jueves tras la publicación en el Boletín Oficial.Con la emergencia se facultó al Ejecutivo municipal a adoptar medidas extraordinarias para preservar los servicios esenciales y salvaguardar los intereses de la comunidad.También para gestionar ante las distintas reparticionesde acuerdo con las disponibilidades de las arcas municipales".Además, permiteEntre los argumentos ofrecidos por los concejales se destacan que a la fecha tienen "180 casos notificados de dengue, y sumado a esto los casos en los que los vecinos no asisten al centro de salud y por ello no se conocen estas cifras, más aún, sumando los casos asintomáticos, acentuando una situación difícil dentro de nuestra ciudad".Y agregan que: "La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito".Ensegún el último informe de la cartera de salud.desde que se desató el aumento de casos en la provincia, a mediados de diciembre de 2023.