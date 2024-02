Suspenso y explosión en "Reflejo de un pescador", atrapante documental inmerso en el río

La propuesta independiente fue dirigida por Benjamín Delgado y Lucía Cavallotti.

Las grabaciones se extendieron por cuatro años entre 2015 y 2019.

Durante la fiesta, las lanchas ocupan diversos bazos del río Paraná.

Trailer "Reflejo de un pescador" VER VIDEO

, que llega a salas de estreno este jueves, sigue la aventura de Tulio, un pescador que lleva a cuesta sus anhelos y desencuentros, mientras se prepara para la Fiesta Nacional del Surubí, uno de los eventos más importantes de Corrientes y que los directores bañan en suspenso., dijo a Télam, codirector de la película junto aDelgado quería filmar algo en Goya, pueblo correntino de su infancia, y fue el cuarenta aniversario de la Fiesta del Surubí el detonante de la película. Pero lejos de hacer un documental sobre la festividad, los directores prefirieron seguir la vida de un lugareño enmarcada en el evento que reúne año tras año a 3.000 pescadores de varios lugares del país.-agregó el director-Luego de conocer a Tulio,Cientos de lanchas, con sus particularidades, rompen la calma y el silencio de Goya para adentrarse en los diversos brazos del Paraná. Sobre la calle, miles de fanáticos y curiosos se acercan a verlos, tras lo cual esperan el desenlace, casi 24 horas más tarde, en la feria que se arma en las cercanías.Todo eso no se puede filmar de una vez y ante ello,, señaló Delgado.-Durante toda la película hay un plano y el contraplano que, a veces, hay cuatro años de diferencia entre uno y otro. Lograr una continuidad y que esa diferencia de años no sea perceptible, ha sido un enorme desafío. También cabe aclarar que el equipo técnico de realización en el 80 por ciento de los viajes fuimos Lucía y yo. Ambos dirigíamos, ella hacía sonido directo y yo fotografía y cámara. Hubo dos viajes donde pudimos sumar sonidistas y uno en donde vino un amigo nuestro a hacer fotografía y cámara. En otros dos más se sumaron cámaras adicionales, pero solo en momentos muy específicos. Habitualmente éramos un solo equipo de cámara para cubrir todo el evento. Cada vez que se terminaba una actividad, teníamos que esperar un año entero para volver a completar lo que sea que nos había faltado. Ese elemento singular hacía que planeáramos muy bien cada ida a Goya y que tuviéramos cierta presión en lograr nuestros objetivos en cada viaje. Este modelo de producción era el que podíamos lograr con los recursos que teníamos y lo aceptamos. Fue la forma en que hemos logrado este proyecto.-La música es original, compuesta, grabada y producida para el proyecto por Manuel Farizano. Gran músico y compositor, oriundo también de la ciudad de Goya. Más allá de sus aptitudes artísticas, este detalle era realmente importante ya que él conoce la Fiesta, conoce el río, estaba siguiendo nuestra película y ya veníamos trabajando juntos a lo largo de los años en otros proyectos. La idea inicial fue que él hiciera una primera propuesta libre siguiendo algunas referencias que le habíamos compartido. El resultado fue extremadamente maravilloso, acertado y ya cubría muchísimo. Por otro lado, las secuencias de “pre-largada” y “largada de lanchas” sí fueron bastante complejas y demandaron gran desarrollo y tiempo. Hay un crescendo en la comunicación de información hacia el espectador y de pronto vemos a Tulio preparándose para algo que no se anticipa.-Un gran aprendizaje que nos llevamos es que en la vida hay dos formas de hacer las cosas: fluyendo o forzando. La astucia radica en saber cuándo y cómo usar uno y otro y, valga la redundancia, saber cuándo no forzar uno y entregarse al otro. Hemos planeado una infinidad de planos y escenas que, por algún motivo u otro, no podían ser o suceder cómo lo habíamos planeado. Y se nos presentaban dos opciones: seguíamos insistiendo en hacerlo cómo lo habíamos planeado, o nos entregábamos a la forma en la que nos estaba sucediendo. Y allí entra en juego la sabiduría de Tulio, una persona que pasa más tiempo en la naturaleza que en la ciudad. Persona observadora y entendida del entorno a donde se arrima. Como bien dijo él: “…el fluir del río, es el fluir de mi vida…”