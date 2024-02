La Plata busca un clásico sin violencia

Foto: X @Julio_Alak.

El clásico tendrá lugar en el bosque platense / Foto: X @gimnasiaoficial.

La(Aprevide) informó que ante la cercanía del clásico platense el próximo domingo, a las 19.30, y en virtud de las nuevas pintadas de murales registradas en inmediaciones del bosque se dispusieron medidas de prevención en la zona de 1 y 60,Además, este mediodía el intendenterecibió a los presidentes de ambos clubes.Por otra parte, se indicó que la cancha del "Lobo" estará habilitada para 27.500 espectadores, que no habrá ventas de entradas ni de plateas y solo podrán ingresar los socios con la cuota de febrero paga.Las puertas del estadio se habilitarán para el ingreso a las 16.30 y el operativo contará con la presencia de 700 efectivos., y el titular de la Aprevide, Guillermo Cimadevilla, para coordinar medidas de seguridad de cara al clásico, a los fines de promover un evento con responsabilidad y sin violencia.Acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Galland, el jefe comunal expresó: “Quiero invitar a todos los hinchas de estos dos grandes clubes a que disfrutemos de un clásico en paz. Tiene que ser una jornada de alegría, donde cada uno pueda expresar la pasión que siente por su equipo respetando siempre al otro”.Por su parte, Cowen sostuvo: “desde el momento en que llegamos a la Comisión Directiva decidimos encarar un nuevo modelo de gestión que incluye un cambio en la forma de encarar el clásico. Tenemos la obligación de dar un mensaje claro para que se viva una verdadera fiesta deportiva en el marco de la convivencia y el respeto”.Asimismo, Gorostegui destacó: "estas reuniones son muy importantes porque no hacen otra cosa que reforzar los vínculos” y sentenció: “Somos los dos clubes más importantes de la ciudad y tenemos entre las dirigencias una relación muy cordial, muy amable, de colaboración y de confraternización”.Finalmente, desde Aprevide hicieron hincapié en la importancia de “que el ingreso sea tranquilo y que no asista público sin entradas” y explicaron: “van a ingresar con carnet y DNI y se van a controlar efectivamente ambos documentos”.La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte junto a las fuerzas del Ministerio de Seguridad provincial, realizó las gestiones ante la Municipalidad de La Plata, que brindó su apoyo absoluto aportando la pintura para tapar las inscripciones de la estación de servicio ubicada en las calles 1 y 60, a los fines de neutralizar el sector de las pintadas de las parcialidades de Gimnasia y Estudiantes.Además, se dispuso un recorrido y la custodia permanente del lugar.El operativo de seguridad será coordinado entre los clubes, la Policía de la Provincia, Aprevide, las áreas de Seguridad y Control Urbano de la Municipalidad y el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA).