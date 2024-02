Protesta de gremios en Comodoro Rivadavia por la desinversión de las compañías petroleras

El sector gremial se manifestó en alerta tras conocer los planes de inversión de las operadoras que "en el caso de YPF desviarán el 80% a Vaca Muerta y el caso de Tecpetrol no tiene ninguna intención de seguir"

El paro se programó para el mismo día en que la ciudad austral cumple 123° años de su fundación. Foto: Martín Levicoy.

Los gremios vinculados con la actividad petrolera convocaron a un paro de 12 horas para este viernes con movilización por las sedes de distintas compañías y concentración en el centro de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, en rechazo al proceso de desinversión de las operadoras en la cuenca del Golfo San Jorge.El secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Carlos Gómez, confirmó en diálogo con Télam que "este viernes 23 de febrero, en coincidencia con la celebración de un nuevo aniversario de Comodoro Rivadavia nos vamos a movilizar para hacer saber nuestra preocupación".El gremialista dijo que los manifestantes "se congregarán en la esquina de Güemes y San Martín de la capital nacional del petróleo, para hacer visible nuestro reclamo, con un paro por 12 horas".Agregó que "se comprometieron a movilizar también los trabajadores del sindicato de camioneros y de la UOCRA, porque ellos también fueron perjudicados por la quita de recursos".En particular, Gómez apuntó "contra YPF y Tecpetrol, las dos empresas que dejarán de invertir en esta cuenta de petróleo convencional y direccionan los recursos hacia Vaca Muerta".También denunció que "no solo dejarán desocupación sino que tienen la intención de devolver pozos maduros (explotados desde hace muchos años) dejando el pasivo ambiental, siendo que esta cuenca durante más de un siglo aportó sus recursos al país".El sector gremial se manifestó en alerta tras conocer los planes de inversión de las operadoras que "en el caso de YPF desviarán el 80% a Vaca Muerta y el caso de Tecpetrol no tiene ninguna intención de seguir". Sobre esta última compañía aseguró que "tenían 1.000 pozos explotando en la cuenca en su momento y los fueron cerrando"."La empresa del grupo Techint hasta hace un par de años tenía planes de inversión por 120 millones (de dólares) los bajó a 70 y para este año solo 12 millones, o sea para gastos de pasajes", ironizó.El paro y movilización de los trabajadores petroleros, a los que se sumarán camioneros y de la construcción, coincidirá con el aniversario de Comodoro Rivadavia que cumplirá este viernes 23 de febrero 123 años. "Será un paro sin afectar a la producción" aclararon las fuentes gremiales consultadas por Télam.