Vidal, sobre la interna en el PRO: "Es momento de una renovación dentro del espacio"

"Me parece legítimo que quien fundó este partido hace más de 20 años quiera presidirlo", dijo Vidal / Foto: Raúl Ferrari.

La diputada nacional y exgobernadora bonaerense) opinó que "es momento de una renovación dentro del PRO", partido que integra, y valoró el rol histórico del expresidentepor "haberle dado espacio a todos" los dirigentes en la estructura partidaria.Vidal, sin embargo, también, quien, a su criterio, "nunca estará afuera" del PRO independientemente "de los cargos" partidarios.consideró Vidal, en declaraciones a CNN Radio, en referencia a Macri, quien hasta el momento, sin embargo, no expresó abiertamente su intención de retomar la conducción partidaria, hoy en manos de la ministra de Seguridadlos dirigentes y evaluó que el PRO se encuentra "en una etapa en la que tiene que renovarse"., dijo Vidal, y puso como ejemplo a la vicejefa de Gobierno porteño Clara Muzzio y a la intendenta de la localidad bonaerense de Vicente López, Soledad Martínez, "personas que crecieron mucho y son muy jóvenes", completó.Consultada sobre la figura Rodríguez Larreta, dijo que "no" cree que "quede fuera del PRO, independientemente de los cargos" en el consejo partidario."Él ha sido parte del PRO y es muy valioso que así sea. Yo no he ocupado lugares en el consejo partidario durante los últimos seis años y eso no me hace ni más ni menos PRO", opinó la diputada.El Consejo Nacional del PRO fijó días atrás el cronograma general de las elecciones internas y estableció elSi bien los comicios partidarios están previstos para el 2 de junio, en el caso de presentarse una sola candidatura sería suficiente para consagrarlo como nuevo líder del PRO.El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO,