El peronismo acelera sus debates internos para "organizar la resistencia a Milei"

Foto: Eliana Obregon

El peronismo en todas sus vertientes acelera sus debates internos en búsqueda de una reorganización general con el objetivo dey una nueva conducción para construir unafrente al Gobierno de Javier Milei.Por ello, el sábado se presenta como una jornada movida para el peronismo:, mientras se espera que el PJ nacional se reactive con la llegada de su presidente Alberto Fernández en los próximos días, desde España.De esta manera, el peronismo tendrá este sábado sus primeras reuniones partidarias del año con la mira eny "tratar de reducir el impacto negativo que tienen las políticas públicas en la sociedad", señalan fuentes del principal partido opositor.La cita en la provincia de Buenos Aires será en el municipio de Cañuelas a las 11, donde el diputado nacional y presidente del Consejo provincial del PJ,, convocó a intendentes, legisladores nacionales, provinciales y funcionarios del gobierno bonaerense deEl clima del encuentro en el Museo Campo Cañuelas no será muy ameno porque en el PJ bonaerense surgieron cuestionamientos a la conducción de Máximo Kirchner que realizan en off varios jefes comunales y además se suma la relación distante entre el líder de La Cámpora y Kicillof.Sin confirmación oficial, se especula que Máximo Kirchner cumpla con sus dichos en una de las últimas reuniones del año pasado tras la derrota electoral a nivel nacional yEn el orden nacional, las críticas no son menores que en la provincia de Buenos Aires y varios sectores yaa la presidencia del Consejo partidario.El expresidente regresará en los próximos días al país procedente de España y se espera que convoque a una reunión del consejo partidario a la brevedad, tal como lo reclaman algunos gobernadores, legisladores e intendentes.Por ahora, la sede porteña del Partido Justicialista nacional en la calle Matheu 130 del barrio de Balvanera se encuentra cerrada hace varios meses.Según coinciden algunos dirigentes que son nexos entre los distintos espacios del peronismo, "" en que se complejiza la situación social del país.El kirchnerismo, el massismo, los gobernadores justicialistas y la CGT optan en dejar la discusión partidaria para "más adelante" y centrarse en "una organización con mucha cohesión en enfrentar a Milei".Desde el entorno del expresidente señalan queal PJ como se lo habían sugerido estrechos funcionarios de su gestión.Por su parte, el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria,, reaparecerá el sábado desde las 11 en un encuentro del Frente Renovador bonaerense en la ciudad de Roque Pérez, con el mismo objetivo que el PJ bonaerense.Asimismo, el PJ porteño, liderado por el senador camporista, convocó al Consejo metropolitano en el que abordarán distintas cuestiones internas, entre lo que se destaca la convocatoria a una fecha para la elección de unaEl encuentro del peronismo porteño se realizará desde las 10 en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en Sarmiento 2037.También se realizará este sábado a las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -Santiago del Estero 1029- una jornada de debate organizada por el espacio, bajo la consigna 'la soberanía Argentina por encima de todas las diferencias'.En el aniversario del primer triunfo del peronismo en 1946 y a un mes del paro general de la CGT, el plenario del Peronismo de la Soberanía será inaugurado por el sindicalista camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, y el secretario General de UTEP, Alejandro 'Peluca' Gramajo.El dirigenteexplicó que "el encuentro se dividirá en comisiones para concretar una propuesta programática frente a la crisis desatada por el gobierno de Milei que golpea en las mesas de las familias argentinas y pone en peligro la intregralidad nacional".Por otra parte, el kirchnerismo continúa con reuniones por sectores en el Instituto Patria con los senadorescomo anfitriones.En cuestiones de agenda, se prevé que antes de marzo, hayan hecho la reaparición pública tanto la expresidenta