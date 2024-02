Martínez esconde las cartas en la previa al Superclásico

Puente para los cumpleañeros de Febrero 😄💙💛💙 pic.twitter.com/y3VUP2ri5i — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 22, 2024

El entrenador de Boca,, probó este jueves con diferentes equipos de cara al, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). aunque no reveló cuál será la formación que elegirá para jugar el domingo.El ex director técnico de Tigre y Huracán tendrá un examen de alto voltaje en su visita al estadio Más Monumental, en medio de un comienzo irregular y con muchos altibajos en el rendimiento, por lo que decidióen los entrenamientos previos.Es por eso que no extrañó cuando mezcló titulares con suplentes a lo largo de la práctica de esta mañana en el Boca Predio para no dejar en claro quiénes serán los jugadores que saldrán desde las 17 del domingo a la cancha.Uno de los equipos presentados fue Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Lucas Blondel, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude, Kevin Zenón; Luca Langoni y Darío Benedetto.En el otro lado estuvo Javier García; Marcelo Weigandt, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Fernánez, Frank Fabra; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.A pesar de esta mixtura, se desprende que la defensa será la del primer equipo -saldría Sarachi e ingresaría Blanco en relación a Lanús- y la delantera la del segundo, con algunas dudas en el mediocampo. Y lo positivo fue la reaparición de Lema, quien no entrenó ayer por una sobrecarga muscular.Por otra parte,, a pesar que comenzó a sumar minutos en los entrenamientos de las últimas semanas, lo hizo nuevamente de manera diferenciada e incluso está casi descartado para el Superclásico."Entendimos con el cuerpo médico, y seguimos las instrucciones de su recuperación. Quizás no era lo mejor que Marcos pueda estar para este partido. Así que aprovechó para entrenar, para elevar las cargas y exigirlo, y se sintió muy bien", explicó el entrenador xeneize post derrota en el Sur con Lanús.Sin embargo, los hechos contradijeron el deseo del director técnico porque Rojo nunca llegó al punto máximo de exigencia y está a un paso de quedar incluso afuera de los convocados. Esto se definirá recién el sábado cuando se oficialice la lista.Boca comenzó el campeonato con dos triunfos (2-0 a Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero), tres empates (0-0 con Platense y Defensa y Justicia; 1-1 ante Sarmiento de Junín) y una derrota (2-1 con Lanús), por lo que el Superclásico será una prueba vital para las aspiraciones en la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga -ya se quedó afuera en la edición del año pasado.