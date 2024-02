Atentado contra Cristina Kirchner: Brenda Uliarte designó nuevo abogado

En reemplazo de Telleldín, Uliarte pidió nombrar a otro letrado particular, Alejandro Cipolla.

La joven detenida por el intento de asesinato de la exvicepresidenta, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín Los jueces que integran else aprestaban a designar un defensor oficial para la joven procesada pero recibieron un nuevo escrito desde la cárcel de Ezeiza en el cual ella, informaron fuentes judicialesEn base a los manuscritos enviados por Uliarte, la jueza del Tribunal Sabrina Namer dispuso revocar la designación de Telleldín y nombrar en su reemplazo a Cipolla.Según confirmaron fuentes judiciales,Uliarte está detenida al igual que su exnovio Fernando Sabag Montiel y el otro acusado, Gabriel Carrizo, a la espera del inicio del juicio en su contra por el intento de asesinato de la ex Vicepresidenta, cometido el 1 de septiembre de 2022.El TOF6 está a cargo del futuro juicio a Sabag Montiel, autor material del disparo fallido a la exPresidenta, y acusado junto a Uliarte y Carrizo.Las partes ya ofrecieron prueba para el debate, que es analizada en la actualidad por el Tribunal antes de emitir una resolución sobre que será incorporado al juicio oralAl quedar detenida días después del atentado, Uliarte contó con defensor oficial, Gustavo Kollman, pero luego optó por contratar a Telleldín y ahora lo desvinculó de su defensa.