Insúa: "Huracán es un clásico de barrio, Boca es un clásico nacional"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Foto: Alejandro Santa Cruz.

de Almagro, Rubén Darío Insúa,este jueves"No escuché a nuestro presidente (Marcelo Moretti) diciendo que Huracán no es el clásico. Ellos, como Boca, son dos clásicos importantes. Huracán es un clásico de barrio y Boca es un clásico nacional como cuando se cruzan dos equipos importantes", apuntó Insúa en rueda de prensa.El directivo dijo en los primeros días de la semana: "Boca es más importante como clásico, pero bueno, hay que darle la importancia del caso".Insúa dejó esto de lado y continuó: "Llegamos 10 puntos para el partido. Si bien no tenemos recuperado a Cristian Ferreira, que recién estará la semana que viene, pero tenemos a todos los demás".El DT se mostró con la parsimonia habitual y hasta con un leve fastidio a la hora de responder las preguntas de la prensa presente en la Ciudad Deportiva, al punto que tiró: "No elijo yo los días que hablo. La gente de prensa me dice que lo haga en tal momento y yo lo hago".De hecho,Por ende, podría ir con Facundo Altamirano; Jhohan Romaña, Gonzalo Luján y Gastón Hernández; Agustín Giay, Elián Irala, Francisco Perruzzi y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios."No tenemos definido el equipo pero es factible que sea el mismo que le ganó a Tigre. No lo confirmo porque si doy un equipo y mañana pasa algo puede haber un cambio. La idea es que sea parecido al del otro día", reiteró el entrenador."Estos partidos tienen un valor agregado, es un clásico, y claro que ayudó ganarle a Tigre en la previa", valoró.San Lorenzo no consigue una victoria en el Ducó desde hace cinco partidos, durante la temporada 2016-2017 cuando lo hizo con un tanto de Marcos Angeleri, y por eso Insúa comentó: "Todos los partidos tienen un alto grado de competitividad. Para aspirar a ganar los partidos uno tiene que llegar a su límite de exigencia. Es una temporada complicada entre esta competición y la Copa Argentina, que ya vemos la paridad"."En una fecha de clásicos todos los equipos buscarán ganar para tener un mejor panorama de cara al futuro. Ganar es lo más importante", afirmó.Por último, Insúa evitó meterse en la interna de Huracán luego de la renuncia del DT Facundo Sava porque no le gusta "opinar del resto" y respeta "mucho a todos"., con arbitraje de Nazareno Arasa y en el VAR estará Ariel Penel.