Vuelta a clases: las provincias se preparan para el regreso a las aulas

Foto: Marcelo Ochoa.

Provincia de Buenos Aires

"El presidente Javier Milei está haciendo todo lo posible para destruir el Estado desde adentro y para poner en grave riesgo el inicio del ciclo lectivo" Alberto Sileoni

Foto: Cristian Urrutia.

Río Negro

Foto: Camila Godoy.

Tierra del Fuego

Ante la convocatoria del gobierno nacional a una reunión con los gremios docentes para acordar un salario mínimo, en las distintas provincias se preparan para dar inicio al ciclo lectivoEl director general de Cultura y Educación bonaerense,, ratificó que el inicio de clases en ese distrito comenzará el 1 de marzo y cuestionó al presidente Javier Milei porque "está poniendo en grave riesgo el inicio del ciclo lectivo" a nivel nacional."El presidente Javier Milei está haciendo todo lo posible para destruir el Estado desde adentro y para poner en grave riesgo el inicio del ciclo lectivo", aseveró Sileoni en declaraciones a la radio AM750, en las que resaltó que en la provincia se cerró un acuerdo paritario de un aumento del 20 por ciento para todos los empleados bonaerenses, que incluye al salario de los docentes."El 1 de marzo va a haber clases, a pesar de todos los intentos del gobierno nacional de desfinanciar porque nos quitó el Fondo de Incentivo Docente, que tenía 26 años de vida, y que lo habían sostenido diez presidentes. A pesar de todo eso en la provincia de Buenos Aires va a haber clases", enfatizó el funcionario deSileoni luego se refirió a la convocatoria que realizó el gobierno nacional a los ministros provinciales y gremios docentes para el próximo martes y, en ese sentido, sostuvo quecon un acto formal desarrollado en la Escuela Primaria 114 del paraje Prahuaniyeu, donde concurren por la tarde 19 estudiantes en los niveles de Educación Inicial y Primaria, en el Sur de Río Negro.El Ministerio de Educación rionegrino informó que en esa provincia son más de 40 las escuelas primarias con ciclo lectivo febrero- diciembre (RIE) que, por su ubicación geográfica y cuestiones climáticas ya iniciaron las clases.En este período,(ESRN) y dos "Centros de Educación Técnica" (CET), que por sus características forman parte de este período lectivo.Del acto formal en Prahuaniyeu, participaron familias, docentes, alumnos y personal de servicio de apoyo quienes junto a los habitantes del paraje concretaron un acto formal con la ministra de Educación y Derechos Humanos, rionegrina Patricia Campos, en la tarde de este miércoles.: "Deseo que podamos aprender nuevas habilidades y descubrir nuevos conocimientos, este año será cargado de un lindo trabajo", apuntó.Por su parte, Campos dijo que la actividad también comenzó en el resto las escuelas rurales de Río Negro, que hoy inician con el periodo RIE."Es un honor poder conocer a cada uno, poder intercambiar e interiorizarnos, a través del equipo directivo y docente, sobre las actividades que desarrollan y lo que proponen para este año", agregó.La ministra explicó que el contexto es diferente, y que se están atravesando momentos difíciles, "pero el desafío es no quedarnos quietos, sino gestionar y defender nuestra educación pública", afirmó."Esto nos muestra que una escuela rural de puertas abiertas nuclea a la comunidad y que juntos es la manera de continuar trabajando", concluyó Campos.Acompañaron el acto en Prahuaniyeu, la intendente de Los Menucos, Mabel Yahuar; la viceministra, Ana Laura Giovanini; la coordinadora del Consejo Escolar, Yamila Ali; la legisladora por el circuito, Soraya Yahuar, y el comisionado de fomento, Aldo Goicoechea. También estuvieron el presidente del Ente de Desarrollo de la Región Sur, Dario Ibáñez, y las supervisoras de Educación Inicial y Primaria de la zona, Waleska Bustos y Sonia Navarro.El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) realizará este jueves medidas de protesta y movilización en reclamo de la reapertura de las negociaciones paritarias con el gobierno de Tierra del Fuego, y advirtió que en las actuales condiciones podría no comenzar el ciclo lectivo, previsto para el 1 de marzo en ese distrito.El gremio sostiene que la administración del gobernador Gustavo Melella cerró las paritarias a mediados del año pasado y que desde entonces solo otorgó aumentos por decreto y en niveles inferiores a la inflación.A su vez, el sindicato rechazó “por insuficiente” una propuesta de incremento del 12,5% al sueldo básico en enero, un 10% en febrero y un 10% en marzo, efectuada por el Ministerio de Educación fueguino durante el desarrollo de “mesas salariales” convocadas por el gobierno provincial.La secretaria de prensa del Sutef, Luana Pereira Sosa, explicó a medios fueguinos que el salario de un docente recién iniciado es de $235.000 mensuales, “uno de los más bajos del país”.“Tenemos docentes que se están yendo de la provincia porque no pueden pagar ni los alquileres ni los alimentos. Realmente estamos hablando de una situación crítica para la docencia y para las niñeces y adolescentes”, agregó la dirigente.También dijo quesi se mantienen las actuales condiciones.Por su parte el ministro de Educación provincial, Pablo López Silva, sostuvo que "hicimos una propuesta concreta ajustada a los recursos que tiene la provincia y en el marco del contexto nacional”.“Mientras en la provincia ponemos el ingenio, la voluntad y el trabajo para acompañar a los trabajadores y trabajadoras, en el Gobierno Nacional confirmaron que no habrá paritarias ni aumentos para los docentes”, remarcó el funcionario en declaraciones oficiales difundidas por el área de prensa de la gobernación.De todas formas, aclaró que en el caso de Tierra del Fuego,Los docentes convocaron a una jornada de “desobligación” que consiste en presentarse a los lugares de trabajo pero no realizar actividades en determinados horarios, tanto en el turno mañana como por la tarde.También llevarán a cabo movilizaciones en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.“Es urgente y posible que el gobierno de la provincia imponga una distribución de la riqueza, y que reconozca y valore la educación pública invirtiendo en salarios, infraestructura educativa, condiciones de trabajo, carrera docente y formación”, expresó el Sutef a través de un comunicado publicado hoy en redes sociales.