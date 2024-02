Francos: "Hay intencionalidad del kirchnerismo de entorpecer la gestión"

Foto: Julian Álvarez

El presidente de la Bicameral

El ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró que "hay una intencionalidad del kirchnerismo de entorpecer la gestión" del Gobierno nacional, en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo que se reunirá este jueves al mediodía., dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.En este sentido, consideró que "hay una intencionalidad en algunos sectores del kirchnerismo de entorpecer la gestión del gobierno nacional"."Por dos años y medio no trataron ningún DNU y se reúnen justo ahora, todavía hay decretos de necesidad y urgencia del gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri", dijo y sostuvo que "se equivocan" porque "al entorpecer la gestión del Gobierno nacional, perjudican la vida de los argentinos".La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo se reunirá este jueves al mediodía para designar autoridades y acordar su esquema de trabajo, dado que debe tratar decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Gobierno anterior y el DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.El primer tema que abordará la comisión -que se reunirá a partir de las 12 en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo- será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto ya que tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo, postura en la que pesan "los dichos de los últimos días del Presidente sobre los miembros del Congreso", dijeron fuentes del sector.La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).