Un elenco de jóvenes estrenó una obra de Griselda Gambaro sobre la represión

"Información para extranjeros", de Griselda Gambaro, tuvo su estreno en Timbre 4 a más de medio siglo de su escritura / Foto: Prensa.

Gambaro escribió "Información para extranjeros" antes del inicio de la dictadura y un año después debió exiliarse en Barcelona, sin que la obra se estrene en la Argentina

Durante la obra los espectadores deambulan por distintos espacios del teatro acompañados por guías de aspecto intimidatorio. / Foto: Prensa.

Algo más que un desafío actoral

"La gente se sintió afectada. Incluso algunos no pudieron seguir el recorrido y nos esperaron para contarnos cómo los tocaba el tema" Lucía Garay, directora

La obra es protagonizada por un elenco donde predominan jóvenes que no vivieron la represión / Foto: Prensa.

Lo que hay que ver

"Volver a contarlo es un modo de que no vuelva a pasar" Agustina Vázquez, actriz

La obra "Información para extranjeros" de Griselda Gambaro sobre la represión previa al golpe de 1976El texto, fechado en 1973, es protagonizado mayoritariamente por jóvenes de entre 19 y 23 años, y describe, a modo de crónica de extrema crudeza, diversas escenas de violencia y represión: hay violaciones, cautiverios, secuestros y una atmósfera opresiva que se traslada en el recorrido por diversos ambientes y culmina en una de las salas del teatro del barrio de Boedo,Gambaro escribió la obra en la época previa al golpe del 24 de marzo de 1976. Un año más tarde, su novela "Ganarse la muerte" fue prohibida por un decreto del dictador Jorge Rafael Videla. Dos meses después, la dramaturga debió exiliarse en Barcelona.El proyecto que, a partir de la muestra de uno de los cursos de la escuela de teatro que funciona en Timbre 4 y terminó ingresando a la programación de una de las salas del espacio.Allí debutó el lunes pasado y tendrá tres funciones más: este jueves, el lunes 26 y el jueves 29 de febrero, siempre a las 21.30 en Boedo 640 de la Ciudad de Buenos Aires, y ya programa presentaciones en escuelas y municipios.La docente del curso que devino en directora de la obra es Lucila Garay, actriz, dramaturga y docente. "Trabajamos distintos textos y películas sobre la misma temática. Si bien las escenas fueron escritas en la época previa a la dictadura, describen esa atmósfera de represión que sobrevendría después", cuenta.Y aclara: "Me gusta proponerles a los grupos temas que me interpelan y los interpelan y que".Garay cuenta que sus alumnos "hicieron carne ese texto de Gambaro" y que la presentación, en el marco de la muestra de lo trabajado en 2023, conmovió tanto a los familiares de los actores como al resto de los estudiantes."Entonces surgió la invitación, y empezamos a trabajar el escenario y la escenografía y a coordinar los ensayos de las 18 personas que actúan".Para la directora, uno de los momentos más emocionantes ocurrió con la propia Gambaro, que hoy tiene 95 años: "Se entusiasmó porque no había sido estrenada y la conmovió que el elenco sea tan joven".Un sentimiento semejante embargó a quienes asistieron al estreno: "La gente se sintió afectada.".Por su parte, los intérpretes se comprometieron con el texto, que alude a cierta información que circulaba en la época y que algunos no querían ver."Mi familia siempre me contó lo que pasó en la dictadura- contó Santiago Nicolás Castro, de 28 años, con otras cuatro obras en su haber - Incluso busqué profundizar el tema con libros y documentales. Pero".Otra actriz, Agustina Vázquez (26), relató que para entender el contexto de la obra el grupo investigó desde material sobre el Tercer Reich hasta películas como "Garage Olimpo" y "La noche de los lápices"."Me dí cuenta que: ¿Qué les pasaba a esas personas? ¿Cómo era un día en su vida?", interroga.Además, precisó que para componer a sus personajes, la pareja de un militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias asesinado y la madre de una familia en cuya casa irrumpe un grupo de tareas,"Volver a contarlo es un modo de que no vuelva a pasar", reflexiona la joven que debutó profesionalmente con la obra, ya que hasta entonces solo había participado de muestras.En cambio, Hernando Díaz Lliteras (48), quien actuó en varias representaciones, un cortometraje y el piloto de una serie, confesó que no tuvo que sumar lecturas sobre la dictadura,: "Nos liberaron al poco tiempo y mi padre fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; presté testimonio en la Secretaría de Derechos Humanos y varias causas judiciales"."Ha sido muy fuerte para mí porque. Es una obra que me identifica mucho porque me lleva a la intimidad de mi vida", sostuvo esperando que su labor y la de sus compañeros colaboren para que los espectadores comprendan esas vivencias.