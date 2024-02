Incorporan a cuatro especies migratorias argentinas a una lista internacional para conservarlas

Con la inclusión del guanaco es posible fortalecer iniciativas de conservación fronteriza y recomendar pautas de manejo sustentable para la especie / Foto: Prensa.

Tres de cada cuatro especies en la lista de la CMS están siendo afectadas por la pérdida del hábitat, la degradación y fragmentación

"El riesgo de extinción es cada vez mayor para las especies migratorias a nivel mundial, incluidas las que no figuran en las listas de la CMS" Ramiro Ovejero

"Como todo tiburón de gran tamaño, el escalandrún es un predador tope del ecosistema marino, lo cual lo ubica arriba en la cadena alimenticia, que posee un rol clave en mantener el equilibrio entre diferentes niveles de la cadena alimenticia" Juan Martín Cuevas

, el, ely el, presentes en la, fueron incorporados a la lista de la(CMS) y especialistas locales lo destacaron como un "hito" para las iniciativas conservacionistas de estas especies, que cumplen un "papel integral" en los ecosistemas del país.Según los nuevos datos del(UNEP-WCMC por sus siglas en inglés) de, el 44% de las especies listadas registran descensos de población y tres de cada cuatro especies en la lista de la CMS están siendo afectadas por la pérdida del hábitat, la degradación y fragmentación.Además, se reportó que el 51% de las Áreas Clave para la Biodiversidad identificadas como "importantes" para los animales migratorios incluidos en las listas de la CMS no tienen estatus de protección, mientras que el 58% de los sitios monitoreados reconocidos como importantes para las especies incluidas en las listas de la CMS están experimentando "niveles insostenibles" de presión causada por el hombre.Esta incorporación se dio en el marco de la 14°(COP14, por sus siglas en inglés) en la-en vigor desde 1983- que se llevó a cabo entre el 12 y 17 de febrero en Uzbekistán.La incorporación de estas especies dentro de los apéndices fue fruto de la iniciativa regional y multi-organizacional de cooperación transfronteriza, que incluyó a científicos y organizaciones de Argentina y países de la región como Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay y Brasil.En este contexto, "el riesgo de extinción es cada vez mayor para las especies migratorias a nivel mundial, incluidas las que no figuran en las listas de la CMS", explicó a Télam, investigador del Conicet y uno de los impulsores de la inclusión del guanaco."El guanaco sudamericano fue un ejemplo de este punto, considerada una especie con carácter migratorio, ya que algunas poblaciones se encuentran en estado crítico", agregó el miembro del Instituto de Ecología Regional y del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos (GECS).Con la, que Ovejero caracterizó comoes posibley recomendar pautas de manejo sustentable para la especie.Una de las principales conclusiones del encuentro "fue mostrar que".Estos animales "no sólo actúan como indicadores del cambio ambiental, sino que desempeñan un papel integral en el mantenimiento de la función y la resistencia de los complejos ecosistemas de nuestro planeta", aseguró Ovejero.Considerado el más abundante (por la cantidad de especímenes) de los grandes herbívoros nativos de los pastizales de Sudamérica hasta la introducción del ganado,Sin embargo,, documentándose un retroceso de 93% en 20 años en el norte de la Patagonia, según datos de la organización civil WCS Argentina.También se descubrió que en áreas sin alambrados y baja densidad de ganado, los guanacos son migratorios y habitan anualmente áreas de hasta 220.000 hectáreas.Entre las principales amenazas para esta especie se cuenta "el d, junto con la la aridez creciente provocada por el cambio climático, que provoca una falta de alimentos para esta especie", y la cacería de ejemplares, detalló Andrés Novaro, director de Conservación Terrestre de WCS Argentina.Los guanacos, además, padecen la problemática de los alambrados en la mayoría de los campos: "La migración necesita que los animales puedan desplazarse libremente de un lugar a otro cuando cambia la cantidad de alimento", a lo largo del año, sostuvo Novaro.Por su parte,coordinador de Conservación de Tiburones y Rayas de WCS Argentina, se refirió a la situación delque se encuentra en peligro crítico de extinción."Como todo tiburón de gran tamaño,, que posee un rol clave en mantener el equilibrio entre diferentes niveles de la cadena alimenticia", señaló el especialista.al mantener su estabilidad controlando las poblaciones de presas y asegurando la biodiversidad.Sin embargo,, y en el Atlántico sudoccidental se redujo al 90% en 40 años, consignó WCS Argentina.De esta forma, su incorporación a los Apéndices I y II, de conservación, "será de gran ayuda para implementar acciones de cooperación regional entre Argentina, Uruguay y Brasil que se vienen impulsando desde el 2020 junto con ONGs, pescadores, instituciones académicas y gobiernos", añadió el especialista.la Lista Roja de Especies Amenazadas de la que, se calcula, quedan alrededor de 500 ejemplares en la estepa patagónica austral, según datos de la asociación Ambiente Sur.Entre las principales amenazas de esta especie se destaca "la pérdida de hábitat por urbanización o por impacto de actividades humanas, como el tránsito de vehículos o ganado en zona de nidificación, la sequía e implementación de proyectos de infraestructura que no tienen en cuenta el hábitat de esta y otras especies", explicó a esta agencia Germán Montero, director ejecutivo Ambiente Sur.Asimismo,motivo por el que es fundamental paraFinalmente, el, que en Argentina se encuentra desde las costas del sur de Buenos Aires hasta Chubut, experimenta un declive de su población en ambos márgenes del estuario del Río de la Plata a partir de la década de los 90'.Esto se debe a problemáticas como la captura incidental en redes de pesca, contaminación química y acústica, y la destrucción de su habitat, enumeró Miguel Iñíguez, presidente de la Fundación Cethus, una de las organizaciones que impulsaron la incorporación de este delfín en los Apéndices I y II de la CMS.