La AMIA homenajeó al exfiscal Alberto Nisman con una placa en la sede de la institución VER VIDEO

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

Foto: Víctor Carreira.

El fallecido ex fiscal federal Alberto Nisman fue homenajeado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a un mes de haberse cumplido el noveno aniversario de su muerte, con una ceremonia a la que asistieron familiares y autoridades.Durante la ceremonia, que comenzó a las 17 en el edificio de Pasteur 633 -reconstruido tras el atentado del 18 de julio de 1994- se descubrió una placa conmemorativa con la leyenda:"Esta placa nos ayudará a mencionar a Nisman de manera permanente para que no sufra la segunda muerte, la muerte del olvido", dijo el presidente de la Amia, Amos Linetzky, al referirse al fallecido fiscal federal encargado de la investigación del atentado.Frente a un grupo de familiares de víctimas y autoridades congregadas en el patio de la Amia, el titular de la mutual expresó que es "un honor rendir homenaje a Nisman" y que "tener una placa con su nombre es una deuda moral y pendiente" de la institución., señaló.Al evento también asistieron la exesposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, su madre Sara Garfunkel, su hermana Sandra y sus hijas Iara y Kala; el embajador de Israel, Eyal Sela; y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, entre otros."Los invito a que cada uno de ustedes vaya a su institución, sea cual fuere, y se ocupe de que el fiscal Nisman, que fue asesinado por lo que estaba investigando, tenga una placa para que algún joven que no sepa le pregunte a algún viejo y le podamos explicar transmitiendo los valores que aprendimos acá", sostuvo Wolff, otro de los oradores del evento., que supo dirigir por diez años Nisman, quien fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015."Dijo que más allá de lo que diga la investigación, si se tratase de una muerte auto infligida o un asesinato, su muerte estuvo relacionada con lo que él investigaba", apuntó.En declaraciones a Télam, Wolff señaló que el homenaje "es lo que corresponde" y que no sólo "es un acto de justicia" para "la memoria del fiscal" sino también para la AMIA."Honrar la muerte de alguien emana de nuestros libros mas sagrados. Además, es un hombre por el que la justicia dice que fue asesinado por lo que investigó", agregó.La ceremonia también contó con un recitado del rabino Eliahu Hamra y con la lectura de una breve dedicatoria de las hijas de Nisman., añadieron las adolescentes en su texto.La AMIA recordó que "la muerte de Alberto Nisman, que conmocionó profundamente a toda la sociedad, está siendo investigada como un homicidio por la justicia argentina, y se encuentra directamente vinculada con el rol y con la labor que llevó adelante desde la mencionada unidad fiscal, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación".Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento del barrio Puerto Madero un día antes de tener que ir a informar al Congreso sobre su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner y otros funcionarios por el presunto encubrimiento de iraníes acusados por la voladura de la AMIA.