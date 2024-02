Sáenz propuso la firma de un "pacto de gobernabilidad" entre la Nación y las provincias

Foto: Cornu Engue

El ministro del Interior Guillermo Francos se reunió con los gobernadores de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán y Catamarca para avanzar en acuerdos / Foto: Daniel Dabove.

"La iniciativa fue expresada al ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reunión que mantuvieron el martes último en Salta junto a sus pares de Misiones, Hugo Passalacqua; de Jujuy, Carlos Sadir, de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Catamarca, Raúl Jalil"

para saber "con qué herramientas contamos", y advirtió que “al ajuste lo está pagando la gente, no la casta política”.Además, adelantó quepública" porque "no estamos en condiciones de seguir atendiéndolos gratuitamente".“Se necesita urgente un gran pacto de gobernabilidad, porque el país y las provincias están parados; no sabemos con qué contamos ni hacia donde tenemos que ir”, expresó Sáenz, quien detalló que la iniciativa fue expresada al ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reuniónEl mandatario salteño se manifestó así en diálogo con la emisora local FM Aries, donde reconoció que, lo que genera la necesidad de este pacto entre el gobierno nacional y las provincias que quieran adherirse, para “buscar un punto de equilibrio”.Para Sáenz, en ese acuerdo el Gobierno nacional debe comprometerse con las provincias, además de tener plasmadas cuestiones que “claramente cada uno va a defender por su parte”, y los gobernadores deben comprometerse a “acompañar la ley Bases, poniéndonos de acuerdo definitivamente en qué se va a acompañar y en qué no”.En este sentido,que “son los que necesitan para que salga la ley”, y reveló que “vamos a tratar de avanzar en esta propuesta con otros gobernadores”.Al referirse a los encuentros que mantuvo con Francos y la vicepresidenta Victoria Villarruel, aseguró que “el solo hecho que hayan venido muestra un gesto de seguir dialogando, y también hay un gesto nuestro, porque hasta ahora lo único que hemos recibido del gobierno nacional son agravios, ataques, insultos, descalificaciones”.“Nos han dicho de todo, narcotraficantes, coimeros, generalizando a todos, a los que lo acompañan y a los que no lo acompañan, entonces es muy difícil poder consensuar y dialogar”, añadió Sáenz.Asimismo, precisó quey también necesitamos las herramientas y saber con qué contamos y con qué no definitivamente, para poder llevar adelante nuestro plan de gobierno”.“Nosotros no queremos pelear, sino saber con qué contamos para empezar a priorizar y poder gobernar”, afirmó, y adelantó que decidió que en la provincia se va a “cobrar a quienes vengan de otros países a atenderse en el sistema de salud pública”.Esto porque “no estamos en condiciones de seguir atendiéndolos gratuitamente cuando se nos hace muchas veces imposible contar con los insumos para atender a los nuestros”, explicó, al tiempo que consideró que “esto se llama prioridad, no discriminación”.no la casta política como quieren mostrar”, manifestó.Por otro lado, señaló que “nos piden facultades extraordinarias para el Presidente, pero sin tener esas facultades ya nos ha quitado el fondo de incentivo docente, el subsidio del transporte”, y se preguntó por qué el gobierno le quitó el subsidio del transporte a las provincias y no al Amba.“Estos son planteos que nos hacen revivir la pelea entre unitarios y federales, y la gente no está conforme con esto”, detalló Sáenz, quien no descartó la posibilidad de realizar presentaciones judiciales por la quita de los subsidios del transporte y del incentivo docente, que es “una conquista de los docentes, que hay que acompañar”.Sobre esto, acotó: “Acá no nos quitan la plata a los gobernadores, sino a los maestros, a quienes se lo depositan directamente”, mientras que el tema del transporte “se traslada a los laburantes”.“Nosotros hemos mostrado una voluntad de diálogo increíble. No recuerdo a nadie que me haya insultado tanto y que le haya dado tantas posibilidades de seguir conversando, pero también entiendo que tengo una responsabilidad con los salteños. Ahora, que no pretenda el gobierno nacional que nosotros votemos, o que este gobernador acompañe cuestiones que van a perjudicar a los salteños”, concluyó.