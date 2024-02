Subió el petróleo por la tensión en Medio Oriente y la escasez de suministros

Tensión en Oriente Medio dispara la suba del barril.

Biden gestiona un alto el fuego antes del comienzo del Ramadán / Foto: AFP.

El precio delsubió este miércoles en, como consecuencia de un aumento de las tensiones geopolíticas eny ante la posibilidad de que algunas naciones productoras enfrenten unapor factores internos, lo que llevó a los inversores a tomar posiciones de corto plazo.El barril de la variedadaumentó 1,2% y se pactó en 78 dólares mientras que el tipoganó 0,8% y se negoció en 83 dólares, según cifras consignadas en elLa tensión encontinuó guiando al mercado, luego de que Israel lanzó ataques aéreos contra, militantes hutíes atacaron otro buque de carga el lunes, y ahora Irán culpó a Israel por las explosiones que afectaron a unen la República Islámica, el 14 de febrero.El enviado de lapara Oriente Medio,, intentará en El Cairo continuar las conversaciones sobre un alto el fuego temporal ena cambio de quelibere a los rehenes.La administraciónquiere que se establezca un alto el fuego antes del inicio del, que comienza el 10 de marzo después del atardecer.Para los analistas, la volatilidad se apoderó de los mercados y eso incluye a las materias primas, mientras algunas naciones productoras experimentan problemas en su producción debido a que gran parte de sus equipos en los campos petroleros quedaron obsoletos y no encuentran repuestos.De la misma manera, en el seno de la, hay mucho malestar ya que existen naciones que no sólo no alcanzan a cubrir sus compromisos de producción sino que hay otras que superan ampliamente sus límites, lo cual convierte al Pacto de Cooperación de la OPEP en una simple hoja de ruta.Los contratos de futuros de gas natural para entrega en marzo se dispararon ante la posibilidad de una ola de frío polar en el hemisferio norte y subieron 12,5% para cotizar en 1,77 dólares por millón de BTU, luego de varias jornadas de caídas.Finalmente, el oro bajó 0,2% y se pactó en 2.036 dólares por onza.