Causa Cuadernos: un empresario certificó que brindó falso testimonio ante el juez Bonadio

El chofer de un exfuncionario, Oscar Centeno, fue el que inicio la Causa Cuadernos, en la que un empresario dijo que mintió en su declaración para no quedar preso.

El fallecido juez Claudio Bonadio recibió un testimonio falso del empresario Rovella para seguir adelante en una causa contra Cristina Fernández de Kirchner.

"Un empresario involucrado en la causa judicial conocida como "Cuadernos" reclamó que se anule su declaración indagatoria, para lo cual presentó un documento firmado por un escribano público en el que le adelantaba, antes de asistir a su declaración indagatoria, que revelaría "ciertos hechos" que no eran ciertos para evitar que lo dejaran detenido, informaron este miércoles fuentes judiciales"

para lo cual presentó un documento firmado por un escribano público en el que le adelantaba, antes de asistir a su declaración indagatoria, que revelaría "ciertos hechos" que no eran ciertos para evitar que lo dejaran detenido, informaron este miércoles fuentes judiciales.de la firma Rovella Carranza S.A., ante el escribano Diego Ignacio de Achával y desde entonces estaba en un sobre lacrado, sellado y firmado: al día siguiente el empresario se presentaría ante el fallecido juez Claudio Bonadio para prestar declaración indagatoria como arrepentido en el caso de los cuadernos con datos de las supuestas coimas en la obra pública., sostenía el empresario en el documento que entregó a un escribano público para que mantuviera bajo su custodia por un plazo máximo de 5 años, dijeron las fuentes."Es por esos hechos que me veo obligado a admitir (pagos incluidos en el Anexo 6 de la declaración del día 3 de septiembre de 2018 de Ernesto Clarens ante el Fiscal interviniente) no resultan ser verdaderos, y son los que se incluyen en el escrito que en copia se adjunta", sostuvo Rovella en aquel documento.Los hechos a los que refería el empresario "se encuentran descriptos en el capítulo Il., titulado: 'Formula Manifestaciones', título: '(1) Los hechos que admito. Mi relación con Emesto Clarens', como en toda otra referencia que se haga en ese escrito relacionada con los hechos contenidos en el mencionado título", según detalló."Asimismo, manifiesto que el original de ese escrito será presentado y firmado ante las autoridades judiciales el día 1ro. de marzo del corriente año durante el acto de prestar declaración indagatoria (art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación). Finalmente, es mi voluntad de que la presente manifestación permanezca secreta hasta tanto yo y/o las autoridades judiciales competentes dispongamos lo contrario", señalaba Rovella en el documento que firmó ante el escribano.Las fuentes judiciales vinculadas al caso explicaron que el documento habría sido presentado hace casi un año por la defensa del empresario, a cargo de los abogados Pablo Medrano y Enrique Arce, cuando pidieron la nulidad de la indagatoria de su defendido, además de la nulidad de la elevación a juicio y de la imputación formulada en su contra.Ahora se hizo público porque, en los últimos días, las defensas de distintos empresarios acusados de la causa de los cuadernos -escritos por el chofer de un exfuncionario, Oscar Centeno-, se interesaron en el incidente de nulidad de Rovella, según consta en el expediente, y finalmente hoy fue subido al sistema y su existencia fue revelada por el diario Tiempo Argentino.Al acusar a Rovella, en el marco de la elevación a juicio, la fiscalía dio por "cierto y demostrado" que el empresario "intervino en la entrega de una suma de dinero (por Rovella Carranza S.A.) a Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido y José Francisco López, a través de la interpósita persona de Ernesto Clarens, el 17 de marzo de 2011 con el fin de que los funcionarios que integraron la asociación ilícita (…) hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de la empresa".el día 1º de marzo de 2019, concretamente, la invalidez que planteamos se debe a que fue obtenida bajo coerción".