Con un 30 por ciento de presencia latinoamericana, arranca la feria ARCOmadrid

Del 6 al 10 de marzo se celebrará en la capital española la 43ª edición de la feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid, que en esta edición contará con la participación de 205 galerías de 36 países, de las cuales un 30 por ciento lo acapara la presencia latinoamericana, con especial asistencia de, señaló a directora del evento, Maribel López, en conferencia de prensa."ARCOmadrid sigue proyectando su posición única como referente latinoamericano en Europa", describió la directora durante la presentación a la prensa realizada hoy para anunciar detalles de uno de los eventos más convocantes de la agenda artística internacional, que durante cinco jornadas convierte a Madrid en la capital internacional del arte contemporáneo.En 2024, la Argentina volverá a tener un lugar destacado durante la feria organizada por IFEMA MADRID, gracias a la presencia en el sector principal de las galerías Herlitzka & Co., Nora Fisch, Pasto, Ruth Benzacar y W Galería, mientras que en la sección Opening, dedicada al arte emergente, debutará la galería salteña Remota y, en el apartado "Nunca lo mismo", las galerías Isla Flotante, Sendrós y Vigil Gonzales.Con un apartado especial dedicado a "Un Caribe oceánico", donde participarán 19 galerías -el año anterior el homenaje especial fue para el Mediterráneo-, la feria albergará en el sector principal 171 galerías, además de los sectores curados, como "Opening" con quince stands y "Nunca lo Mismo", dedicado al arte latinoamericano, con doce galerías., presentado como un tema de investigación, propone una lectura de la compleja intersección entre la tierra y este mar que se plantea desde y hacia la orilla como un espacio de intercambio y de constante inestabilidad.Este año, la presencia de galerías españolas representará el 35 por ciento del total de la oferta, mientras que el segmento internacional constituye el 65% con 132 galerías-. "De este porcentaje, el 30 por ciento lo acapara la presencia latinoamericana, con la participación de 38 galerías de 13 países, con especial presencia de Argentina, Brasil y México", destacó López.Espacios internacionales como Max Hetzler, Vera Munro y Air de Paris se suman por primera vez al encuentro madrileño, mientras que repetirán presencia galerías como Jocelyn Wolff, Chantal Crousel, Perrotin o Mendes Wood Dm., en el espacio titulado "Opening" que, con curaduría de Cristina Anglada y Yina Jiménez Suriel, apunta a presentar el joven galerismo internacional.como A Gentil Carioca, Jaqueline Martins, Vigilgonzales, Isla Flotante, Millan, N.A.S.A.L. y Proyectos Ultravioleta.Por otro lado, Arts Libris volverá a estar presente en ARCOmadrid con más de ochenta editores de veinte países a los que se sumarán diferentes presentaciones de publicaciones en el espacio Arts Libris Speaker´s Corner.ARCOmadrid pondrá en marcha distintas iniciativas para fomentar el coleccionismo, entre las que destaca "First Collectors by Fundación Banco Santander", al tiempo que ha invitado especialmente a Madrid a unos 400 coleccionistas de 40 países.Profesionales y miembros del Centro Pompidou, el MAXXI de Roma, el Palais de Tokyo, el Museo Reina Sofía, MOLAA de Long Beach, Guggenheim Bilbao y el Whitney Museum of American Art han confirmado su asistencia a la feria, entre muchos otros.A estos contenidos se unirá el Foro de debate, que ampliará el análisis en torno al coleccionismo, los artistas, los museos y el Caribe como temas centrales de investigación en ARCOmadrid.La edición 2024 de ARCOmadrid se celebra del 6 al 10 de marzo en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, dedicando las tres primeras jornadas exclusivamente a los profesionales, y a partir de las 15 del viernes 8, abrirá sus puertas al público.