Nuevos atractivos para pescadores y turistas, en el Festival de la Corvina de Río

Este sábado comenzará la competencia de pesca embarcada a remo, mientras que el domingo será el turno de la pesca embarcada a motor / Foto Prensa.

Herradura

El escenario donde los participantes buscarán a la pieza de corvina de río más grande es una laguna originada por un meandro abandonado del río Paraguay / Foto Prensa.

Una parte de la celebración transcurre en la laguna y otra en un predio preparado para presentaciones y espectáculos artísticos / Foto Prensa.

La nueva edición del festival

Destacaron "el gran tamaño" que tienen las corvinas que se pescan en la zona / Foto Prensa.

La importancia del turismo

Desde hace décadas, la pesca deportiva es el principal atractivo turístico de la zona / Foto Prensa.

La programación musical incluye, entre otros artistas, a Ivan Ruiz, Ángelo Aranda y Los Changos de Lavalle, mientras que Angela Garay y Mariel Olmedo animarán la fiesta con músicas tropicales / Foto Prensa.

La villa turística de Herradura albergará este fin de semana a cientos de visitantes de provincias del norte y de países vecinos para sumarse al, que se realizará en la playa de la laguna homónima, ubicada a unos 44 kilómetros al sureste de la ciudad de Formosa.En ese marco, este sábado comenzará la competencia de pesca embarcada a remo, mientras que el domingo será el turno de la pesca embarcada a motor, actividades a las que, además, se sumaránEl escenario donde los participantes buscarán a la pieza de corvina de río más grande, es una laguna originada por un meandro abandonado del río Paraguay, que está ubicada a 4 kilómetros de la localidad homónima ySu nombre originario fue "Erradura" porque los conquistadores españoles la confundieron como un tramo del río Paraguay, aunque, en rigor, es una laguna, que además posee una curiosa forma de "herradura".que aglutinó a los abipones, pueblo originario que habitaba el Gran Chaco, eximios guerreros y que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos.Desde hace décadas,, razón por la cual, desde 2002, se realiza en la laguna el festival, que congrega a pescadores y demás visitantes provenientes de todas las localidades formoseñas; de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Chaco; y de Brasil, Uruguay y Paraguay.También se realizan en la laguna diversas actividades náuticas y en su margen derecho se ubican varios campings y guarderías de lanchas., donde este fin de semana brindarán conciertos grupos de música folklórica de la zona, en particular chamamé, aunque no faltarán otros géneros populares."Si bien no tendrá la dimensión de ediciones anteriores, tendremos un lindo festival, en el cual van a prevalecer la actuación de artistas de la provincia", dijo Ernesto Heizenreder, ministro de Turismo provincial en una comunicación oficial.La programación musical incluye, entre otros artistas, a, mientras queanimarán la fiesta con músicas tropicales.Desde esa cartera destacaron "el gran tamaño" que tienen las corvinas, al tiempo que señalaron que, en la actual temporada estival,, al que concurren turistas de diversos puntos de Formosa y de provincias aledañas.Por otra parte, la ministra de Turismo de Formosa, Silvia Segovia, subrayó días pasados que las fiestas populares como la de la Corvina de Río "son un eje importante del turismo como una actividad de gran relevancia económica" debido a su "efecto dinamizador" en diversos sectores productivos y de servicios.Y recordó que "generan un, de servicios turísticos en las localidades donde se centran, siendo en este caso Herradura y toda su región de influencia", en el sureste provincial.Más allá del festival, en la laguna y sus alrededores hay unas, que incluyen paseos en lancha, motos de aguas, banana acuática y canoas, actividades deportivas y caminatas y recorridos por la costa.. De hecho, el XXI Festival de la Corvina de Río incluirá la degustación de delicias gastronómicas locales, al tiempo que prevé en su programación actividades culturales como pintura, lectura, canto y proyecciones cinematográficas al aire libre.Para los pescadores en la modalidad embarcada a remo, el primer premio será un motor Yamaha 3 hp; el segundo, un Yamaha 2 hp; el tercero, chalecos salvavidas además de reels de pescas, trofeos y medallas.Para llegar a la fiesta de este fin de semana, el visitante contará con un, en la intersección de la avenida 25 de mayo y Fontana, de la ciudad de Formosa, a partir de las 10. En tanto, durante el domingo las salidas del transporte serán a partir de las 9 hasta las 20, desde el mismo sitio que la jornada anterior.Respecto a los viajes desde Herradura hasta Formosa capital, serán con intervalos de una hora y hasta las 23, desde la curva cerca de la playa.En Herradura, sobre la ruta provincial 1, funciona además el, que ofrece instalaciones y servicios de entrada libre y gratuita con pileta para niños, pileta semiolímpica, canchas de fútbol y voley, juegos infantiles, quincho, cocina y parrillas.