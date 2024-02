Brenda Uliarte desistió del patrocinio de Telleldín y tendrá defensor oficial

Brenda Uliarte informó al Tribunal que ya no tiene abogado y se le designará un defensor oficial / Foto: Archivo.

La procesada pidió al Tribunal que se le designe nuevo defensor oficial

Uliarte está detenida al igual que su exnovio Fernando Sabag Montiel a la espera del juicio / Foto: Archivo.

El Tribunal que prepara el juicio a los tres acusados por el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, porque la joven informó por escrito su decisión de renunciar a la defensa particular del abogado Carlos Telleldín.Según confirmaron fuentes judiciales, Uliarte envió una carta manuscrita al Tribunal Oral Federal 6 desde la cárcel de Ezeiza en la que informó su decisión de no contar más con la defensa del letrado particular.Uliarte está detenida al igual que su exnovio Fernando Sabag Montiel y el otro acusado, Gabriel Carrizo,, cometido el 1 de septiembre de 2022.El TOF6 está a cargo del futuro juicio a Sabag Montiel, autor material del disparo fallido a la ex Presidenta, y acusado junto a Uliarte y Carrizo.Las partesantes de emitir una resolución sobre que será incorporado al juicio oralAl quedar detenida días después del atentado, Uliarte contó con defensor oficial, Gustavo Kollman, pero luego optó por contratar a Telleldín.