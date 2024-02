Foto: Diego Izquierdo

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, analizó el escenario turístico del país a partir del gobierno de Javier Milei y anticipó que “en los próximos días” concluirán un trabajo “para generar un marco de trabajo serio” en el sector orientado a suplir el marco legal quedó sin efecto por la vigencia del DNU presidencial, en el marco de una entrevista con Télam Radio.-Ha sido una temporada medio atípica en cuanto han venido siendo las últimas temporadas. La gente ha decidido viajar, sí, pero lo ha hecho a último momento, por menos días, esperando a ver cómo se acomodaban las nuevas medidas económicas.Hay un escenario que excede al turismo y que es general en todo el país, que se va acomodando o va generando algunas certezas y se van despejando incertidumbres en cuanto a un nuevo modelo político. Entonces, estamos en esta situación, la temporada ha ido de menor a mayor en el resumen, terminando en estos en estos días de carnaval con bastante gente y ahora con bastante expectativa para lo que va a ser la Semana Santa.-Más o menos como la temporada. Con la publicación del DNU allá por los últimos días de diciembre, se nos generó un escenario de incertidumbre, lo cual desde la Federación nos lo planteamos como un desafío de generar un nuevo escenario para las agencias de viajes sin la Ley 18.829 que quedó adentro de del famoso DNU. Pero ahora estamos tratando de generar condiciones que den certezas a los agentes de viaje. Qué quiero decir con eso. Los agentes de viaje estamos, existimos, estamos trabajando. Lo que se corrió, lo que el gobierno nos eliminó fue el marco legal. Nosotros desde la Federación estamos trabajando justamente para generar un marco de trabajo serio y que sea sostenible en el tiempo que en los próximos días va a haber novedades.-El mayor patrimonio de las agencias de viajes es el conocimiento, la capacitación y el pasajero. Y es eso lo que hay que tener en foco, o sea, con la desregulación del mercado, con la intención del autocontrol, la autorregulación del mercado. Hay que decirle al pasajero que siga confiando en su agencia de viajes de siempre, que sigue teniendo los mismos valores, la misma capacitación, las mismas herramientas nacionales e internacionales para asegurarle su viaje y que nosotros ahora, en marzo desde la Federación vamos a terminar de darle un marco diferente a todo esto. Yo siempre digo que y lo mismo que decía antes. Cuando sale el DNU hay que verlo como una oportunidad, que la gente de viaje se tiene que destacar por su seriedad, por su responsabilidad, por su capacitación permanente. Nosotros en la Federación tenemos el Instituto de Capacitación Turística, con más de 250 cursos a lo largo del año que los agentes de viajes hacen. No somos un rubro improvisado, somos un rubro con un capital humano importante atrás profesional. Nos tocó esta situación y la vamos a sacar adelante en breve.-Sí, los primeros números que vamos teniendo de la implementación del sistema de Cuotas Simples son realmente muy buenos ¿Qué hizo? Generó venta. Y nosotros, hay que decir que los agentes de viaje estamos para que los pasajeros viajen, para darles facilidades a los pasajeros. No había, se cortaba porque se había cortado el plan. Al rubro de turismo lo habían dejado afuera y le pedimos a la Cámara Argentina de Turismo que intervenga ante las autoridades e hizo la gestión. No fueron absolutamente nada fáciles. Pero se llegó a hacerle entender al gobierno que la importancia en las economías regionales de todo el país que tiene el turismo y que la gente pueda llegar a esos lugares. Entonces ahí también se demostró la seriedad del sector. No fue para los agentes de viaje, fue para todo el rubro, la hotelería, los transportistas y todos estamos con eso. Es hasta por 90 días ahora, esperemos poder reflejar los números y que sigamos teniendo esa herramienta para que el pasajero la pueda aprovechar.-Sí, lo del turismo estudiantil es hay que prestarle mucha atención, sin ser alarmistas. Y no me refiero a cuestiones económicas, me refiero a cuestiones legales Porque el turismo estudiantil tiene una ley específica y esa Ley específica iba a ser modificada en la Ley Omnibus iba a ser modernizada, que hay que hacerlo. Tiene, no sé, el artículo 7 de la Ley de Turismo Estudiantil habla que no se puede indexar el valor de los viajes. Entonces, hay chicos que están viajando este año que a valores de este año han terminado de pagar en valor una tercera parte de lo que vale el viaje hoy. Para asegurar los servicios y para asegurar toda la cadena de prestación en el turismo estudiantil hay que hacer ajustes. Iban a ser dentro de la Ley Omnibus, caída la ley Omnibus, la reunión fue justamente para plantearle a el secretario (Daniel) Scioli y a la subsecretaria Yanina Martínez el escenario y empezar a buscar soluciones. Desde la Federación, somos dialoguistas, tratamos de construir y no de destruir. Tratamos de hacer para que todos podamos trabajar y que los pasajeros puedan tener un servicio. Entonces ahí estamos dialogando. Tenemos que llevar una propuesta concreta. Lo haremos la semana que viene, hay que trabajar en cuestiones económicas y cuestiones legales. Y lo importante es que el pasajero confíe en su agente de viajes de siempre, que no compre espejitos de colores, que empiece a ver por todos lados y que se quede tranquilo, que en un par de días vamos a a hacer algunos anuncios que le van a dar tranquilidad y seriedad al sector