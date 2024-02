Zago, acerca de los dichos de Milei sobre el Congreso: "No soy una rata, soy un hurón"

Sobre el ajuste, Zago destacó que "ahora tenemos que pagar la fiesta entre todos" / Foto: Nacho Sánchez.

El presidente del bloque de diputados de, se refirió a la expresión "nido de ratas" que utilizó el presidentedías atrás para referirse al, y dijo que“Considero que soy un hurón, no una rata, ¿y sabés lo que hace el hurón? Caza ratas. Si hay alguno que se sienta rata que se ponga el saco y salga a decirlo", señaló el funcionario en declaraciones a El Destape radio.Zago se refirió de esta manera a las declaraciones que hizo Milei el lunes desde Corrientes, cuando volvió a arremeter contra los diputados que votaron en contra del proyecto de ley Bases y se refirió al Congreso de la Nación como un "nido de ratas", a pocos días del mensaje que debe brindar el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para dejar inauguradas las sesiones ordinarias.En otro orden,, y destacó que el Gobierno está trabajando para solucionarlo."Sabíamos que la famosa tablita que venía con el plan inflacionario, venía arrastrando una inflación alta, pero estamos trabajando para bajarla. El 20% de inflación no me gusta ni de casualidad, pero peor era el 35 por ciento que teníamos. Es un problema que ha llevado a la caída del salario de los jubilados. El presidente está muy preocupado por eso y estamos trabajando para solucionarlo", afirmó Zago.y, si bien, agregó que desde el espacio oficialista al que pertenece, sino queAnte la consulta sobre los, Zago dijo que el aumento de los precios obedece a una decisión del Gobierno de, y de terminar "con el negocio de los delincuentes".Zago hizo referencia a que el recorte "no es sólo en un sector, sino que es general en la economía", por lo que "para ordenarla, hay que terminar con los subsidios a las empresas como en el caso del transporte".El diputado explicó que en el aumento de la tarifa de los colectivos,, agregó.Por último, Zago que va a integrar la(DNU 70/2023),dijo que no fue el oficialismo el que demoró su conformación, sino "Unión por la Patria que quería mas integrantes".En lo que respecta al tratamiento de la Ley "Bases", Zago dijo que se pueden tratar los 664 artículos, porque ya hay un trabajo previo., amplió el diputado.