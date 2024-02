Casalánguida advierte: "No podemos subestimar a nadie"

Foto: X @cabboficial.

✈️ Gonza Corbalán está volando, y no lo digo por el avión que nos lleva a Mar del Plata 😏



🇦🇷 Este jueves 21:40 jugamos el primer partido de las ventanas clasificatorias a la @AmeriCup, contra Chile.



🎟️ Conseguí tus entradas en https://t.co/er5UBXuPjy pic.twitter.com/6K8rJgP32u — Argentina Básquet (@cabboficial) February 20, 2024

✅ Plantel completo



✈️ Hoy viajamos a Mar del Plata para seguir con la preparación



— Argentina Básquet (@cabboficial) February 20, 2024

, quien fue llamado recientemente para unirse como asistente técnico al seleccionado argentino de básquetbol, destacó que no se puede "subestimar a nadie", en torno al encuentro debut de este jueves ante Chile, por la primera fecha de clasificación hacia la AmeriCup 2025., describió el entrenador nacido de Comodoro Rivadavia.Casalánguida, de 44 años, fue convocado por el DT principal del equipo albiceleste, el cordobés, para ocupar el rol de asistente y colaborar en las estrategias defensivas que utilizará el combinado albiceleste."Mi trabajo específico estará en la coordinación defensiva. Pablo (Prigioni) me pidió que ponga el foco en ello, junto a Guido Fabbris (también asistente). Me dijo que lidere ese área del juego", indicó el exdirector técnico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, de último paso por Halcones Rojos de Veracruz, en la Liga mexicana."Tengo mucho respeto y aprecio especial por (Pablo) Prigioni, quien me planteó la necesidad de sumarme, de que trate de ayudar al equipo. Y con la Selección siempre hay una situación muy particular", confesó Casalánguida.En esta ventana ante Chile, en la que se jugará el primer partido en Mar del Plata y el segundo el domingo en Valdivia, el DT funcionará como asistente. El entrenador ya estuvo anteriormente en ciclos con el seleccionado nacional, cuando los conductores fueron Julio Lamas o Sergio Hernández, por caso., dijo Casalánguida, en virtud de que el equipo no sólo no consiguió la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 sino que tampoco intervino en el reciente Mundial 2023, desarrollado en continente asiático y que le permitió levantar la Copa a Alemania."Nos acostumbramos, por suerte, a ver a la Argentina entre los mejores del mundo, en los últimos torneos. Por eso duele ahora no estar en los próximos Juegos Olímpicos", consideró.Para Casalánguida no hay que pensar que "por no clasificar en los anteriores torneos importantes se hizo todo mal. Ese es vicio propio de la política", sostuvo."La idea consistirá en que el equipo tome las mejores decisiones aumentando el ritmo y brindando alternativas a los talentos que vienen surgiendo. Desde mi propuesta intentaré colaborar para que sea más eficiente el área defensiva", manifestó.Casalánguida señaló que jóvenes que se integraron en esta convocatoria como, entre otros, "pisan fuerte para el presente y para el futuro". "Ellos no pueden venir pensando que integran el plantel y nada más. Tienen que pensar que pueden tomar determinaciones", aclaró.El técnico insistió en el hecho de que la Argentina "no está por encima de nadie por el solo hecho de tener nombres de mayor reconocimiento. Acá no podemos subestimar. El equipo podrá ganar o perder, pero habrá una concentración o enfoque permanente", aseguró.Por último, Casalánguida expresó que el Mundial 2027 es "lo más importante que se nos viene y sabemos que un paso en falso en una ventana puede implicar quedar afuera en una clasificación".