La abogada del Ejército de Israel alertó de comportamientos criminales de soldados en Gaza

Foto: AFP

Foto: A

Denuncia por genocidio

La abogada principal del Ejército de Israel dijo que soldados que participan de la ofensiva militar contra Hamas en los territorios palestinos de la Franja de Gaza incurrieron en actos criminales que dañaron a Israel y a su Ejército a nivel internacional., acciones que están consideradas crímenes de guerra."Hemos encontrado casos inaceptables de conducta que se desvían de los valores y protocolos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", dijo la abogada, usando el nombre oficial del Ejército de Israel."Algunos incidentes van más allá del campo disciplinario y cruzan la barrera de la criminalidad", alertó, en una advertencia a los comandantes del Ejército sobre estos actos ilegales.(FW)"Hemos encontrado casos inaceptables de conducta que se desvían de los valores y protocolos de las Fuerzas de Defensa de Israel"(fw)Según dijo, se encontraron casos de "afirmaciones inapropiadas que incitan a fenómenos inaceptables,", reportó la agencia de noticias Europa Press."Estas acciones y afirmaciones por parte de individuos que no representan a la totalidad, son contrarios a las FDI, que es un ejército profesional, moral y digno, y no tienen cabida en las FDI", manifestó.Estos actos "han provocado".Por otra parte, hizo hincapié en que estos casos están siendo investigados, un día después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, enviara una carta a las tropas destacando que el Ejército "no está actuando en venganza ni llevando a cabo un genocidio en Gaza".La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU instó a fines de enero a Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a los civiles en Gaza de los abusos contemplados en la Convención sobre Genocidio, tras una demanda presentada contra las autoridades israelíes por parte de Sudáfrica.Más de 29.000 palestinos murieron en bombardeos israelíes y combates en la Franja de Gaza desde que Israel lanzó allí su ofensiva contra el grupo islamista palestino Hamas, el 7 de octubre.Ese día, milicianos de Hamas infiltrados en Israel desde Gaza mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a unos 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.