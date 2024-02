Hay dos detenidos por el femicidio de una adolescente en San Luis

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El crimen conmocionó a la comunidad y algunos vecinos buscaron ingresar al domicilio donde encontraron el cadáver, para intentar linchar a los principales sospechosos del crimen.

Los femicidios de Lucía Zanón y Lorena Funes

El femicido de Carla Pereira

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de haber participado en el femicidio de Zoe Abigail Pérez Mora, la adolescente de 17 años hallada el martes asesinada en la localidad puntana de La Toma, y si bien se aguardan los resultados de la autopsia, fuentes de la investigación y el abogado de la familia dejaron trascender que la víctima fue apuñalada y que probablemente también padeció un ataque sexual.El de Pérez es el cuarto femicidio registrado desde 2010 en esa localidad ubicada a 85 kilómetros de la ciudad capital de San Luis y el segundo en lo que va del año en la provincia, ya que el 29 de enero, Marta Magallán, de 70 años, fue asesinada en Villa Mercedes en un hecho por el que está detenido su hijo de 32 años.En tanto,"Deseo expresar mis condolencias a familiares, amigos y seres queridos de Zoe Pérez. Mi acompañamiento al pueblo de La Toma y en especial a los chicos e integrantes de la comunidad educativa del Colegio Belgrano, en estos días cargados de tristeza y dolor para quienes compartían su amistad y sus sueños. Trabajamos para conocer la verdad de lo sucedido, para que haya justicia, solo así, podrá haber un poco de sosiego a tanto desconsuelo. QEPD Zoe", escribió el gobernador en la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), el canal de información oficial del gobierno provincial.La chica de 17 años iba a cursar este año el último de su etapa secundaria en el Colegio “Manuel Belgrano” y, según las primeras versiones, la noche del lunes pasado le dijo a su madre que iba a ver un partido de básquet junto a una amiga y que después regresaba a su casa.Pérez no regresó y fue hallada el martes asesinada en una propiedad ubicada en la calle Inti Huasi, entre Estanislao del Campo y Güiraldes, del barrio Barrancas de la mencionada localidad, donde además quedaron detenidos dos hombres, presentes en el lugar del hecho.El crimen conmocionó a la comunidad y algunos vecinos buscaron ingresar al domicilio donde encontraron el cadáver, para intentar linchar a los principales sospechosos del crimen.Según fuentes de la investigación,, quien, aparentemente, tenía un vínculo con la chica.La fiscal de Instrucción N° 4, María del Valle Durán, a cargo de la causa, informó a la prensa local que la aparición del cuerpo de Zoe Pérez se dio luego de que, ante la falta de respuestas de su hija, la madre de la chica alertara a las autoridades y denunciara su desaparición.Sobre cómo estaba la víctima en la escena del crimen, la fiscal comentó queLas fuentes indicaron que la chica murió apuñalada, aunque los investigadores judiciales esperan los resultados de la autopsia para confirmarlo.A su vez, el abogado de la familia, Esteban Bustos, detalló quee infirió que “intentaron agredirla sexualmente para luego acabar con su vida”.Para el abogado, la adolescente no fue asesinada “en lugar donde la encontraron, o sea en la habitación en la casa, sino en la cocina o en otro sector” de la vivienda.y la justicia continúa con la recolección de testimoniales entre otras medidas para aclarar las circunstancias de este femicidio.Los trabajos investigativos y periciales se vieron limitados por la reacción de algunos vecinos y allegados a la víctima que se acercaron a la casa con intenciones de agredir a los detenidos y ocasionar destrozos.“Nos encerraron, tiraban piedras, lastimaron a civiles y policías. Querían que les entregaran a los detenidos y no dejaban que Científica pudiera buscar los elementos que tenían en los móviles”, manifestó una fuente ligada al equipo que llevó adelante las actuaciones.La situación se calmó cuando las fiscales actuantes pudieron explicar la situación a los manifestantes que salieron a la calle pidiendo justicia por la joven.Es que las personas de La Toma, un pueblo de aproximadamente 9.000 habitantes, recuerdan con dolor otros tres femicidios ocurridos en ese lugar en los últimos 14 años.El 7 de marzo de 2010, Lucía Zanón (34), profesora de matemática, y Lorena Funes (24), madre de una niña de 3 años y estudiante de programación, fueron asesinadas en cercanías al pueblo.Las hermanas habían salido a caminar hacia una ermita de la Difunta Correa, ubicada a unos tres kilómetros de La Toma, para cumplir una promesa, fueron atropelladas y degolladas por, quien las atacó para violarlas y fue condenado a prisión perpetua por “doble homicidio calificado por alevosía y criminis causa".El domingo 25 de junio de 2017,(17) le dio una golpiza a su pareja, Carla Pereira (31), en la casa donde convivían.El agresor, que practicaba kick boxing, la encerró con llave y le pegó, pero Carla logró escapar y pidió auxilio a sus vecinos.El lunes 26 comenzó a sentir los efectos de la paliza, no coordinaba para caminar y hablaba incoherencias por lo que la llevaron al Hospital de La Toma y de ahí la derivaron al de San Luis, donde falleció el 29 de junio.por ser menor de edad al momento de cometer el delito, lo que redujo un tercio la pena a prisión perpetua que le correspondía.