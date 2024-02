"Cuando no están en el poder, le complican la vida al resto", dijo Adorni sobre el paro

La subdirectora gerente del FMI se reúne con Caputo y Milei

La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se reunirá este miércoles en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo mientras que el jueves mantendrá un encuentro con el presidente, Javier Milei.



“La reunión se va a dar hoy con el ministro de Economía (Luis Caputo) y mañana la reunión será con el presidente de la Nación (Milei). No tenemos todavía los detalles precisos, pero, en principio, va a ser aquí en Casa Rosada”, manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni.



Adorni negó que la visita de la número 2 del FMI se vincule con la decisión de realizar una nueva devaluación, aunque señaló que no puede hacer “futurología”.



“No puedo decir qué va a pasar respecto al mercado. Nosotros apuntamos a un mercado de cambios cada vez más libre así que no puedo decir qué va a pasar dentro de una hora. No hago futurología con nada y menos con los mercados”, manifestó el portavoz.



La llegada de Gopinath al país había sido confirmada por el FMI el martes a través de la red social X (antes Twitter), aunque hasta ahora no se habían precisado las fechas.



El organismo había informado que la funcionaria "viajará a Argentina esta semana para reunirse con funcionarios del Gobierno y otras personas a fin de conocer los difíciles retos económicos y sociales de Argentina, así como su enorme potencial".



Gopinath ya había mantenido una reunión el mes pasado con Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse en la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.



Aquel encuentro fue previo al diálogo que mantuvieron también allí, el presidente Javier Milei con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien en declaraciones públicas expresó que se observan “progresos en todos los frentes” de la economía argentina.



El FMI, tras esa serie de encuentros, aprobó a fines de enero el desembolso de US$ 4.700 millones, con los que Argentina podrá pagar los vencimientos de deuda que mantiene el organismo hasta abril inclusive.



El Gobierno también se comprometió ante el organismo en eliminar el déficit fiscal, algo que logró en enero cuando obtuvo un superávit de poco más de $ 5.000 millones, luego del pago de los intereses de la deuda.