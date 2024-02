Organizaciones darán detalles de la jornada de protesta prevista para el viernes

De la convocatoria participan un amplio arco de organizaciones. Foto: archivo

"Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra Sandra Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Es por ello que un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas"

Silvia Saravia denunció que el Gobierno dejó de enviar comida a los comedores. Foto: archivo

Foto: archivo

Más protestas

Un conjunto de organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas, ofrecerán el jueves una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, en la que brindarán detalles de la jornada de protestas con "500 cortes" de rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires, prevista para este viernes, informaron voceros del sector.La conferencia de prensaLas protestas piqueteras serán a nivel nacionaly en rechazo al congelamiento de los montos en los planes Potenciar Trabajo, entre otras demandas, con la consigna"Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra (Sandra) Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Es por ello que un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas", dijo Silvia Saravia, referente nacional de la organización Libres del Sur, una de las organizaciones convocantes.De la protesta participarán la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre muchas otras.Según se adelantó, la jornada de movilizaciones comenzará el viernes a media mañana, con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, con epicentro en el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, instaló sus oficinas.También forman parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A);,la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.También se suman el Frente de Lucha Piquetero y sus organizaciones, Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha, son todas las organizaciones convocantes a la protesta."Vamos otra vez a la protesta porque se siguen cerrando los comedores populares; el Gobierno ha atacado el Potenciar Trabajo con el congelamiento de los montos, en definitiva un brutal ataque a la comida del pueblo, que lo vamos a responder en una unidad enorme de organizaciones y en la calle, una acción que no tiene precedentes porque estarán todas, las organizaciones sociales", dijo a Télam Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO).Por su parte, el titular de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo, dijo que se seguirá "profundizando el plan de lucha que se inicia este viernes en una jornada nacional con todas las organizaciones populares y sociales" y afirmó que se "insistirá en el pedido para que no se congele el Salario Social Complementario; el salario de todos los trabajadores y por el abastecimiento inmediato de los comedores comunitarios".Para el jueves también, otro grupo de movimientos sociales anunciaron una jornada de concentraciones en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al "plan económico" del Gobierno, en reclamo por el abastecimiento de los comedores comunitarios y la entrega de útiles escolares, anunciaron voceros sectoriales.Las protestas se desarrollarán, entre las 9 y las 13 del jueves, en distintos puntos que conectan el conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires, con epicentro entre la Rotonda de San Justo hasta Juan Manuel de Rosas (ex Provincias Unidas) y la avenida General Paz en el partido bonaerense de La Matanza.De la protesta participarán las distintas organizaciones sociales y políticas que integran la denominada Multisectorial de La Matanza contra el DNU 70/2023 y el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que ya han realizado otras acciones callejeras en la provincia de Buenos Aires.La multisectorial -conformada por organizaciones como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el sindicato de Canillitas, la Corriente Martín Fierro y agrupaciones de jubilados y pensionados de la Matanza- vienen realizando movilizaciones y actos "contra el modelo económico" y la falta de asistencia alimenticia a los comedores comunitarios."Estaremos cortando varios accesos a la Capital Federal en reclamo de un aumento de los cupos de los Planes Potenciar; por la asistencia y abastecimiento a los comedores populares; por la entrega de útiles para los pibes que comenzarán el ciclo escolar y lo haremos como siempre con total empeño y firmeza", anunció el titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D' Elía, uno de los organizadores de la medida.