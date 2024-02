Economía

21-02-2024 10:32 - equivale casi al 30% de la base monetaria

Economía recompra US$ 7.595 millones de deuda

La operación comprende la compra al BCRA de los Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Step Up 35 (AL35) emitidos en 2020 por un valor nominal original de US$ 7.595.881.596 a un precio de $ 38.850 por cada US$ 100.