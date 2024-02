Scorsese llamó a "perder el miedo a la tecnología y ponerla en la dirección adecuada"

Este año, el director de "El irlandés", "El lobo de Wall Street" y "Casino" tiene diez nominaciones a los Oscar, que se entregarán el 10 de marzo, por "Los asesinos de la luna", entre ellas las de mejor película y mejor dirección / Foto: AFP.

El cineasta norteamericano, quien recibió elen el, llamó ay ponerla al servicio de "la voz individual"."La tecnología cambia tan rápido que lo único a lo que te puedes agarrar es a la voz individual y esa voz se puede expresar igual en TikTok, en una película de cuatro horas o en una miniserie", dijo el director de títulos como "Taxi Driver" y "Buenos muchachos" en una conferencia de prensa recogida por el sitio especializado The Hollywood reporter., postuló Scorsese.En ese marco, llamó a no ser "esclavos" de la tecnología y sugirió:, encabezado por Matt Damon, Leonardo di Caprio y Jack Nicholson por el que recibió el Óscar a la mejor película después de nueve nominaciones.Este año, el director dey "Casino" tiene diez nominaciones a los Oscar, que se entregarán el 10 de marzo, por, entre ellas las de mejor película y mejor dirección.Sobre su proyecto de un largometraje basado en la vida de Jesucristo , Scorsese no quiso dar demasiados detalles: "Es una idea que siempre ha estado ahí, me interesa el catolicismo pero aún estoy viendo qué tipo de película quiero hacer, será algo único y diferente y que provoque pensamiento y también entretenimiento".