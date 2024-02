Rodríguez Chirillo: "Sin Ley Bases se pierden más de US$ 80.000 millones" en hidrocarburos

Foto: Eliana Obregon

Sin Ley Bases, Argentina se pierde +USD 80 MIL MILLONES por exportaciones e inversiones en gas, combustibles y biocombustibles.



El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, advirtió que "sin Ley Bases", la Argentina "pierde más de US$ 80.000 millones" por exportaciones e inversiones en el sector hidrocarburífero, lo cual, enfatizó, "significaría más empleo genuino, crecimiento, jubilaciones sostenibles y más"., subrayó Rodríguez Chirillo en X, en referencia al trunco proyecto de Ley de 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos' impulsado por el Gobierno de Javier Milei.Acompañando el texto, el funcionario compartió una imagen en donde se precisa cómo evolucionarían las cifras de esas exportaciones e inversiones hasta llegar al total de US$ 80.940 millones en 2027.Para 2024, se estimaban ingresos por US$ 7.214 millones; para 2025, US$ 16.382 millones; en 2026, US$ 23.813 millones; y en 2027, US$ 33.531 millones.Rodríguez Chirillo además sostuvo que"Vinimos a cambiar la Argentina y lo vamos a hacer más temprano que tarde", concluyó el funcionario.