La madre de Navalny presentó una demanda para obtener el cuerpo de su hijo

Navalny murió a los 47 años en una colonia penal en el extremo norte de Rusia. Foto: AFP.

“Me estoy dirigiendo a usted, Vladimir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de usted. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexey sea entregado de inmediato, para poder enterrarlo como a un ser humano” Lyudmila Navalnaya

Más de 60.000 personas han presentado solicitudes al Gobierno para que los restos de Navalny sean entregados a sus familiares

La madre del líder opositor ruso Alexey Navalny presentó unapara impugnar la negativa de las autoridades a entregar el cuerpo de su hijo, fallecido en prisión la semana pasada, informaron medios rusos.La agencia de noticias rusa Tass, citando a fuentes judiciales, dijo que el tribunal que recibió la demanda de Lyudmila Navalnaya convocó a una audiencia a puertas cerradas para el 4 de marzo para escuchar a las partes.de su hijo desde el sábado pasado, tras su muerte a los 47 años en una colonia penal en el extremo norte de Rusia un día antes.La mujer ha dicho que ni siquiera ha sido informada de dónde se encuentra su cuerpo.En un video en redes sociales,, Vladimir Putin, para que se le entreguen los restos de su hijo a fin de poder enterrarlo con dignidad."Ya es el quinto día que no puedo verlo. No me entregan su cuerpo. Y ni siquiera me dicen dónde está”, dijo Navalnaya, vestida de negro, en el video, junto al alambre de púas de la Colonia Penal No. 3 de Kharp, unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú.“Me estoy dirigiendo a usted, Vladimir Putin.. Déjeme ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexey sea entregado de inmediato, para poder enterrarlo como a un ser humano”, agregó en el video.Autoridades rusas han dicho que aún se desconoce la causa de la muerte de Navalny y se han negado a entregar su cuerpo hasta dentro de dos semanas mientras continúa la investigación preliminar, dijeron miembros del equipo de Navalny.Los allegados al líder opositordel cuerpo para intentar ocultar pruebas.El lunes pasado, la viuda de Navalny, Yulia, publicó un vídeo acusando a Putin de matar a su marido y alegó que la negativa a entregar su cuerpo era parte de un encubrimiento. "Son cobardes y mezquinos ocultando su cuerpo, negándose a entregárselo a su madre y mintiendo miserablemente", dijo.El portavoz del Kremlin,y dijo a periodistas que “estas son afirmaciones absolutamente infundadas e insolentes contra el jefe del Estado ruso”.La muerte de Navalny ha privado a la oposición rusa de su político más conocido e inspirador a menos de un mes de unas elecciones que seguramente le darán a Putin otros seis años en el poder, que ejerce desde fines de 2000.de cambio político luego de años de Gobierno de Putin y de represión de la oposición.Desde la muerte de Navalny, unas 400 personas fueron detenidas en toda Rusia mientras intentaban rendirle homenaje con flores y velas, según OVD-Info, un grupo que monitorea los arrestos políticos.Las autoridades acordonaron algunos de los monumentos a las víctimas de la represión soviética en todo el país que estaban siendo utilizados como lugares para dejar tributos improvisados ​​a Navalny., pero siguieron apareciendo más.Peskov dijo que la Policía actuaba “de acuerdo con la ley” al detener a personas que rendían homenaje a Navalny.Más de 60.000 personas han presentado solicitudes al Gobierno para que los restos de Navalny sean entregados a sus familiares, dijo OVD-Info.