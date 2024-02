Oficializaron la suba del salario mínimo a $180.000 en febrero y $202.800 desde marzo

El salario mínimo, vital y móvil será de 0.000 en el mes de febrero y de 2.800, desde marzo.

La reunión fallida del Consejo del Salario

El Gobierno nacional oficializó este miércoles queAsí fue publicado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 4/2024 lleva la firma del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin.Los montos habían sido adelantados este martes por el vocero presidencial Manuel Adorni en Casa de Gobierno.La decisión gubernamental se conoció, donde las centrales obreras habían reclamado una suba del 85% que llevara el salario mínimo a 288.600 pesos en marzo próximo.El artículo primero de la norma establece también que".En los considerandos de la medida, se indica que en la sesión plenaria del consejo "la representación de los trabajadores ratificó la propuesta efectuada en primer término; siendo rechazada por el sector representativo de los empleadores, motivo por el cual, no se alcanzó la mayoría de dos tercios requerida por la normativa vigente para alcanzar una decisión sobre el particular, proyectándose ello sobre la fijación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".El Consejo del Salario, que integran representantes del Gobierno nacional, las cámaras empresarias y las centrales sindicales, se había reunido el jueves último, pero no alcanzaron un acuerdo acerca del aumento que debía aplicarse al Salario Mínimo.Tras finalizar el encuentro, lacon el "único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo".En un comunicado, la CGT indicó que junto a las dos CTA había llevado como propuesta al Consejo "un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero", lo que fijaba una base salarial en 288.600 pesos.La medida del Gobierno representará en marzo, en dos pagos, en el Salario Mínimo tomando en cuenta el haber correspondiente a enero, fijado en 156.000 pesos.El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado este lunes en una entrevista la decisión gubernamental de incrementar el Salario Mínimo, al igual que otorgar una recomposición de un 30 por ciento para los jubilados y pensionados.Se trata "sólo un valor de referencia" porque no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas, agregó el funcionario en una entrevista televisiva.