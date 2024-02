Vieira dijo que el gobierno de Netanyahu está aislado y actúa en forma vergonzosa

Vieira criticó al e

Presidente do Brasil @LulaOficial,



Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler?



É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 20, 2024

Reação de Israel a fala de Lula é cortina de fumaça para ataques em Gaza, diz Mauro Vieira. Chanceler brasileiro afirma que relações entre os países vão sobreviver apesar de declarações 'inaceitáveis' e 'mentirosas' de Tel Avivhttps://t.co/cZhi0og7F3 — Folha de S.Paulo (@folha) February 20, 2024

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, afirmó este martes que Israel está cada vez más aislado en el escenario internacional y sostuvo que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu lanzó mentiras sobre declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una "página vergonzosa para la diplomacia israelí".a raíz de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, hecho al que"Manifestaciones del canciller de Netanyahu son inaceptables en la forma y mentirosas en el contenido; dirigirse así al presidente Lula, de un país amigo, es algo insólito e indignante; una cancillería que recurre a laLo hizo al hablar con la prensa en Rio de Janeiro, en la víspera de la primera reunión anual de cancilleres del G20.el pueblo israelí no se merece esta deshonestidad, que no está a la altura de la historia de lucha y coraje del pueblo judío; en mi carrera de más de 50 años, nunca he visto nada parecido", dijo Vieira, exembajador en Buenos Aires y Washington entre otros cargos y destinos.Para Vieira, el gobierno de Israel usa la declaración de Lula como una "cortina de humo que encubra el verdadero problema de la masacre en curso en Gaza, donde ya han muerto 30.000 civiles palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y la población ha sido sometida a desplazamientos forzosos y castigos colectivos".El jefe del Palacio de Itamaraty, a cargo de la presidencia del G20, sostuvo queKatz pidió explicaciones por la declaración de Lula al embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, quien por orden de Brasilia fue llamado a consultas a su país, dejando la representación apenas a nivel de encargado de negocios.Vieira por su parte expresó su queja ayer ante el embajador de Israel en Brasil."Mientras atacaba a nuestro país en público, el mismo día, en una conversación privada con nuestro embajador en Tel Aviv, Katz afirmó tener un gran respeto por los brasileños y por Brasil, al que definió como la nación más importante de Sudamérica. Este respeto no quedó demostrado en sus declaraciones públicas, sino todo lo contrario", dijo.Vieira informó que el embajador israelí en Brasilia y el gobierno de Netanyahu "han sido informados de que Brasil reaccionará diplomática pero firmemente a cualquier ataque que reciba, ahora y siempre".