Murió Gustavo Raggio, entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

El entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, Gustavo Raggio, murió este martes a los 52 años afectado por una neumonía bilateral por la que había sido internado en terapia intensiva hace quince días con la asistencia de un respirador artificial.El club cordobés emitió un comunicado para recordar a Raggio y confirmar la noticia: “Estudiantes comunica con profundo dolor y tristeza que a las 19:06 fuimos notificados del fallecimiento de nuestro director técnico, el señor Gustavo Raggio”, indicó.“De gran trayectoria en el fútbol, Gustavo se encontraba trabajando en nuestra institución desde principios de enero, cuando asumió el desafío de llevar adelante los destinos futbolísticos del club, desarrollando con total profesionalismo y entrega su tarea hasta el límite de sus fuerzas. Nos unimos en el dolor a sus familiares, allegados y amigos en este duro momento y les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias”, expresó la entidad cordobesa en el textoQuilmes también despidió al entrenador: “Que descanses en paz, Carozo. Quilmes no te va a olvidar” ya que Raggio supo jugar en el “Cervecero” y logró el ascenso a Primera División en 2003.En su etapa de futbolista, el infortunado DT jugó como marcador central y su primer equipo fue Newell 's Old Boys hasta culminar su trayectoria en Argentino, también de Rosario.Raggio inició su carrera como entrenador en las inferiores de Newell’s Old Boys y este año había arribado a Estudiantes de Río Cuarto, para dirigirlo en la Primera Nacional, luego de haber conducido a Douglas Haig de Pergamino, en el Federal A.El DT se encontraba internado en terapia intensiva en el Instituto Médico de Río Cuarto y su estado se agravó en la tarde del lunes, cuando el club anunció que "presentó inestabilidad de signos vitales".El técnico había sido hospitalizado el pasado lunes 5, cuando presentó un cuadro de deshidratación y neumonía, después de haber dirigido el partido de la primera fecha del torneo ante Deportivo Madryn (1-0).Como consecuencia de la noticia, el partido que tenía previsto disputar este sábado a las 17.00 el equipo cordobés ante Almirante Brown, en Isidro Casanova, fue suspendido por AFA, que reprogramará oportunamente este cotejo correspondiente a la cuarta fecha del certamen.