Soberanía sobre Malvinas: Mondino valora "la visita de Cameron a Argentina"

Mondino reivindicó la soberanía argentina en Malvinas hablando de la visita de Cameron. /Foto: Alejandro Santa Cruz.

Melella encabezó el repudio de los gobernadores a la visita de Cameron. /Foto: Alejandra Bartoliche.

Los gobernadores criticaron la presencia del funcionario del Reino Unido en las islas.

al afirmar que" y anunció que espera "poder recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires".En tanto, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, no opinó sobre el viaje del canciller inglés al señalar que era "agenda de otros países" pero sostuvo que desde el Gobierno nacional "reafirmamos nuestros derechos de soberanía en las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo".La afirmación de la ministra de Relaciones ExterioresPese a que desde 1965 en la "Cuestión Malvinas" la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió que ante la disputa de soberanía pendiente sobre el archipiélago no se aplica el principio de libre determinación de los pueblos, el ex primer ministro inglés afirmó a poco de su arribo que las islas que seguirán bajo administración del Reino Unido "mucho tiempo, posiblemente para siempre".Si bien la Cancillería argentina decidió no emitir comunicado oficial sobre el tema,Al mencionar la "visita a la Argentina" de Cameron, la ministra efectuó una tácita pero indubitable reivindicación de la soberanía nacional sobre el archipiélago austral.Previamente, el Gobierno fue consultado a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa diaria en la que dijo:"No tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países. Naturalmente reafirmamos nuestros derechos de soberanía en las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo, como es el deseo de todos los argentinos", respondió Adorni.Consultado por la prensa acreditada en Casa Rosada sobre la posibilidad de que la cuestión sea parte de un futuro diálogo entre la canciller Mondino y Cameron en la reunión del G20 que se desarrollará en Brasil entre mañana y el jueves, dijo que, en todo caso, "en su momento" el Palacio San Martín "formulará algún tipo de comunicación respecto al tema".y dijo que la respuesta bridada durante la conferencia de prensa es "violatoria" de la "Disposición Transitoria Primera (de la Constitución Nacional) como incongruente con la posición argentina" sobre la disputa de soberanía., escribió Melella en X, y afirmó que la decisión de la administración de Milei "traiciona la memoria" de los caídos en la guerra de 1982.El gobernador fueguino había declarado "persona non grata" a Cameron "en toda la extensión territorial" de la provincia.Al repudio de Melella se sumaron las de otros mandatarios y la de diputados como Julio Cobos y Santiago Cafiero.Siempre en tono crítico, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró la visita del expremier como"Seguimos reclamando de manera pacífica nuestros legítimos derechos soberanos sobre el territorio de las Islas del Atlántico sur. Es una cuestión de soberanía pero también de identidad para nuestro pueblo., posteó en su cuenta de X.En el mismo tono y por la misma vía se expresaron, en lo que califica de "acto unilateral" yLa mención del legislador y exgobernador de Mendoza fue a la reunión del Foro Económico mundial que se celebró en Suiza a mediados de enero, en la que se habló de "promover las inversiones inglesas en Argentina", pero en la que "no avanzaron en profundidad" sobre la causa Malvinas."No avanzamos en profundidad, sí lo fijamos como un punto en una agenda donde nuestra canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones avanzarán en buscar una solución al tema", aseguró en esa ocasión el presidente Javier Milei.En tanto,Luego, en coincidencia con Cobos, consideró que "es grave por que reedita, tras 30 años, la visita de un canciller británico a Malvinas" y porque "ocurre en el contexto de la reciente reunión Milei-Cameron en Davos".El funcionario inglés había reiterado el apoyo a la autodeterminación de los isleños:, expresó desde las islas.En forma reiterada, las resoluciones de la ONU calificaron a la cuestión Malvinas como una situación colonial por parte de Gran Bretaña, instaron a la negociación entre las partes, y expresaron que deben ser tenidos en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, y no sus deseos, excluyendo la aplicación de la libre determinación para este caso en particular.