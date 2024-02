Menem pidió "no dar volumen" a las críticas que hizo Milei sobre el Congreso

Foto: Daniel Dabove

Foto: Captura

Foto: Maximilano Luna

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió este martesa las expresiones que realizó el presidente Javier Milei sobre el Congreso nacional, aunque reconoció que genera "" pero "nada que no se pueda solucionar" y pidió, en cambio, "del jefe de Estado para dar "un giro de 180 grados".En declaraciones a Radio La Red, Menem dijo que el ajuste que está realizando el Gobierno Nacional para salir de la crisis económica, y estimó que en marzo y abril "será el piso para retomar en mayo el camino de crecimiento junto con la baja de la inflación"., va a ser duro, sí, pero esta vez va a valer la pena, esto es lo que estamos viendo que es eliminar la inflación para siempre y vivir como viven los países normales".En la entrevista, Menem fue consultado sobre los conceptos realizados este lunes por Milei cuando dijo que "el Congreso es un nido de ratas" y en ese sentido, el presidente del cuerpo señaló: "Son conceptos, no hay que darle demasiado volumen a eso, son comentarios que hablan,, es otra manera de hacer. Yo no le daría volumen a eso".En ese sentido, Menem afirmó que"¿En qué momento Javier durante su trayectoria política o en su vida antes de entrar en política se ha manifestado de otra forma? Sería un careta si no lo hiciera, es su estilo, es su manera, obviamente genera alguna rispidez, pero nada que no se pueda solucionar. La realidad es que el mundo sigue girando, vamos hacia un destino que es mucho más importante que algunas expresiones puntuales".Al respecto agregó que hay que dar "la mayor importancia posible a los hechos, a los resultados que se van obteniendo, a ponerle énfasis yya que estamos buscando un equilibrio general en términos económicos".Sobre el fracaso en la aprobación de la ley Bases, Menem dijo que, y se mostró optimista al señalar que: "Yo creo que hay algunos legisladores de ambas cámaras, la Cámara alta y la Cámara Baja, que con el tiempo tienen que empezar a entender cuál es el rumbo que tomó la Argentina".Por otro lado, y al referirse a la situación económica dijo que "tuvimos una inflación en diciembre del 25%, en enero del 20%,"Y vamos a terminar las estimaciones, esa V de la que habla el Presidente, el ministro de Economía, marzo, abril sería el piso para empezar a retomar el camino del crecimiento que coincide con la baja de la inflación a partir de fin de abril, principio de mayo, esto se habló y se dijo durante todo el tiempo", expresó.