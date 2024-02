Inter Miami, pica en punta con los "albicelestes", en una MLS como trampolín a Europa

Tomás Avilés y Facundo Farías en el Inter Miami | Foto: Tw@InterMiamiCF

Luciano Acosta, el argentino fue elegido el Jugador Más Valioso de la Major League | Foto: Prensa MLS

Gerardo Martino, el único entrenador argentino principal de la MLS | Foto: AFP

Todos los argentinos en sus equipos

Federico Redondo se despidió de Argentinos para continuar en Inter Miami El mediocampista se despidió este martes de sus ex compañeros del equipo de la Paternal, tras confirmar su traspaso a la franquicia del sur de Florida, que dirige otro albiceleste: Gerardo Martino.



"Hoy me toca emprender una nueva etapa en mi carrera deportiva. Quiero despedirme y agradecer a toda la familia de Argentinos por el respeto y cariño que siempre me brindaron", escribió Redondo en su cuenta oficial de Instagram.



"A mis compañeros, a los trabajadores del club, a todos los entrenadores, preparadores físicos, coordinadores, dirigentes, utileros, cuerpo médico y a los hinchas por el apoyo incondicional. Argentinos siempre en mi corazón!", agregó el hijo del ex mítico volante Fernando Redondo.





El volante que integró el seleccionado argentino Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela se incorporará a la brevedad a su nuevo equipo.



En principio, Inter Miami compró su pase en 8 millones de dólares (incluye bonos por objetivos) y Argentinos se quedó con una plusvalía del 15% en una futura venta.



La temporada de la Major League Soccer será para los miembros de la competencia, como la mejor, respecto a la pasada donde como hecho imposible de olvidar contó con el desembarco de Lionel Messi al Inter Miami.En esta 2024, el número de argentinos en las franquicias disminuyó a 33, con el flamante arribo de Federcio Redondo desde Argentinos Juniors y la Selección Argentina de Fútbol olímpica, aunque con grandes figuras.Inter Miami, que acaba de cerrar a Federico Redondo y que había contado con Nicolás Freire (desde el fútbol griego), con entrenador argentino como Gerardo “Tata” Martino, tendrá a Lionel Messi como abanderado, junto a Facundo Farías, Tomás Avilés, y Franco Negri.Luego le sigue con tres representantes nacionales, una de las franquicias de la “Gran Manzana”, el New York City FC, del City Group. Maximiliano Moralez, Agustín Ojeda y Julián Fernandez son parte del plantel.Y la misma cantidad en Orlando City, con Ramiro Enrique, Rodrigo Schlegel y Julián Carranza.El mapa de los argentinos entre los estados norteamericanos lleva a Texas con Austin FC que tiene en sus filas a Sebastián Driussi y Emiliano Rigoni.El último Jugador Más Valioso de la temporada 2023, Luciano Acosta y su compatriota Alvaro Barreal, son dos de las figuras del FC Cincinnati, uno de los mejores del pasado torneo.Emanuel “Bebelo” Reynoso y Franco Frangipane, son dos de los hombres del Minnesota United FC.Alan Velasco, ex Independiente, y una de las joyas en el Oeste juega para Dallas FC y se recupera de una lesión ligamentaria.Respecto a los 43 jugadores argentinos de la pasada campaña a estos 33, no baja la cantidad ni la calidad, porque los futbolistas “albicelestes” son protagonistas y con Messi y Almada como campeones del Mundo, son emblemas para el mundo del fútbol.