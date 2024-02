Pablo Ruiz, el argentino rival en el debut de Messi, va por la camiseta del diez

Ruiz llega a este debut de temporada tras una lesión que duró seis meses | Foto: IG realsaltlake

Pablo Ruiz, o "Quique" para los amigos de su Comodoro Rivadavia, vuelve a sentir esa adrenalina como cuando en sus inicios en la Comisión de Actividades Infantiles veía si su nombre estaría en el pizarrón para el fin de semana en el vestuario.El futbolista, que hace seis temporadas viste la camiseta del Real Salt Lake, con un breve paso por el FC Pinzgau Saalfelden de Austria (tercera división), resurgió y como el viento de la ciudad que lo vio nacer recorre la cancha a la espera de saber cómo formará su equipo el 21 ante Lionel Messi e Inter Miami en la apertura de la temporada de la Major League Soccer.Una lesión en los meñiscos de la rodilla derecha y una recuperación, cuando mantenía gran nivel en la temporada 2023, lo obligó a cerrar su campaña y pensar en la rehabilitación."Vuelvo después de 6 meses sin jugar donde me tocaron momentos difíciles, en los que tuve que trabajar lo mental, porque más allá de que uno siempre tiene el acompañamiento de la familia creo que lo principal de un jugador tiene que fortalecer es su cabeza. Si uno anda bien desde lo mental, el cuerpo siempre va a responder bien", rompe el hielo el comodorense en diálogo con Télam desde Salt Lake, antes de partir a Miami.El 9 de agosto de 2023, Ruiz sufrió una lesión en la que: "se puso en pausa mi carrera para fortalecerme y volver con más fuerza"."Hoy estoy pasando un momento de muchas cosas lindas donde me toca regresar y hacer que este año sea especial", agregó.El ex CAI, San Lorenzo de Almagro, San Luis de Quillota en Chile, entre otros, toma este juego ante Inter Miami de manera especial. "Vuelvo a jugar y obviamente que lo tomo con mucha tranquilidad, sin desesperarme, porque no quiero que me jugué una mala pasada"."Estoy mejorando de a poco, pero con la convicción de que ya empieza mi temporada número siete con Real Salt Lake en donde ya son muchos años. Deseo poder volver a ser el que fui la temporada pasada, hoy con mucha más madurez encima y siempre trabajando al 100%", agregó el patagónico."Quique" se convirtió en el jugador franquicia y renovó su contrato por una temporada más, donde cuenta con la chance de salirde la Major League Soccer si llega una propuesta de Europa.Ruiz jugará ante Gerardo Martino, un entrenador que lo siguió de cerca cuando el "Tata" dirigió al Atlanta United y que lo conoce muy bien.Pero tener enfrente a Lionel Messi es más que especial para el de Comodoro Rivadavia, al que conoció en el predio de AFA en Ezeiza y con quien se tomó una foto."Es un partido especial porque va a ser mi primera vez que juego contra Messi, algo que suena muy loco, pero la vida y el fútbol me da el privilegio de poder enfrentarlo", indicó."Trato de manejarlo con tranquilidad porque a la hora que suene el silbato tengo que olvidarme que estoy jugando en contra del mejor jugador del mundo y defender al Real Salt Lake así empezamos con el pie derecho", afirmó con una sonrisa y también con la madurez que lo caracteriza.Tras la lesión y el parate, Ruiz aún no sabe si jugará desde el comienzo o bien irá desde el banco, pero más allá de poder enfrentarlo, sabe que se podrá quedar con un regalo inolvidable: la camiseta con el 10 en la espalda del Inter Miami."Lo de pedirle la camiseta a Leo lo hablaremos dentro del campo de juego. Ojalá pueda tener esa camiseta que será especial", manifestó con orgullo y como un niño que se enfrentará a un mito viviente como lo es el astro capitán de la Selección argentina de fútbol.Por último, Pablo Ruiz analizó el cómo llega el Salt Lake a la temporada 2024 de la MLS: "Está para ir paso a paso, seguir creciendo, jugar cada partido como una final y poder lograr los objetivos que quiere el club"."Pero el Real está para ir demostrando cada juego que tiene ganas de querer hacer felices a sus fanáticos", cerró Ruiz.